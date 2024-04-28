Терористи ХАМАСу оприлюднили відео із заручниками

Це уже друге за останній тиждень відео із заручниками, яке оприлюднюють терористи. У ньому заручники нібито закликають досягти угоди про звільнення.

Терористична ісламістська організація ХАМАС оприлюднила нове відео, на якому видно двох заручників, викрадених у жовтні минулого року, повідомляє в неділю, 28 квітня, агенція AFP. У трихвилинному ролику показані 64-річний Кіт Сігел та 46-річний Омрі Міран. Судячи з кадрів, обидва говорили під тиском бойовиків.

З контексту випливає, що відео зняли нещодавно. Міран сказав, що перебуває у полоні вже 202 дні, а Сігел згадав свято Песах. Обидва чоловіки закликають владу Ізраїлю та громадськість досягти угоди про звільнення заручників. "Продовжуйте протестувати, щоб зараз було досягнуто згоди", - сказав один із заручників.

Відеоролик закінчується показом терористів ХАМАСу. "Ваших нацистських лідерів не хвилює доля ваших полонених синів чи їхні почуття. Робіть те, що необхідно, поки не стало надто пізно", - кажуть вони.

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Друге відео із заручниками за тиждень

Раніше цього тижня ХАМАС опублікував відеозапис з польським заручником Гіршем Гольдбергом. "Другий такий ролик за три дні опублікований на тлі зростаючого тиску на уряд, щоб він схвалив угоду про перемир'я і звільнення заручників", - прокоментувало видання The Times of Israel.

Прессекретар Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що військові продовжать переслідувати ХАМАС доти, доки не звільнять усіх заручників, викрадених у жовтні минулого року. Відео із Гіршем Гольдбергом він назвав "актом психологічного терору".

Нагадаємо, саме зараз активізується підготовка Ізраїлю до наступу на Рафах - останній великий бастіон ХАМАСу в Секторі Гази. 27 квітня один з лідерів ХАМАСу повідомив у Telegram, що нині вивчається пропозиція Ізраїлю про припинення вогню та щодо звільнення заручників. При цьому ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Ізраїль нібито готовий відкласти наступ на Рафах у разі здійснення угоди про звільнення заручників. Ідеться однак про жінок, літніх та хворих осіб, що утримуються як заручники у Секторі Гази.

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