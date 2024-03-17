В Ізраїлі проходять масові акції за звільнення заручників

Масові демонстрації за негайне звільнення заручників, яких утримують терористи ХАМАСу у Секторі Гази, а також проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху пройшли у Тель-Авіві та інших містах Ізраїлю.

У Тель-Авіві та інших містах Ізраїлю в суботу, 16 березня, відбулися багатотисячні демонстрації за звільнення заручників, захоплених терористичним рухом ХАМАС, і проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Родичі заручників, які досі утримуються терористами в Секторі Гази, зажадали укласти нову угоду для звільнення людей і закликали уряд до швидких дій.

"Наш прем'єр-міністр забув, що він також є прем'єр-міністром 134 заручників, - наводить агенція dpa слова одного із родичів заручників. - У них більше немає часу, у нас більше немає часу. Зробіть щось зараз, ви нам потрібні!"

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Представники Армії оборони Ізраїлю вкотре заявили, що докладають усіх зусиль для пошуку та звільнення заручників, які залишаються у полоні ХАМАСу. "У зв'язку з мусульманським постом Рамадан усі сили безпеки виявляють особливу пильність", - наголосив начальник ізраїльського генштабу Герці Халеві.

Як пише dpa, демонстранти закликали до проведення дострокових виборів у країні. На великому екрані демонструвався уривок із виступу сенатора США Чака Шумера, який заявив, що, на його думку, дострокові вибори відповідають інтересам Ізраїлю. Перед військовим штабом у Тель-Авіві група ветеранів війни встановила макет танка. Сотні людей також зібралися біля резиденції президента Іцхака Герцога у Єрусалимі. Десятки демонстрантів перекрили дороги і, за повідомленнями ЗМІ, у результаті витіснили з вулиць поліцію.

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Шольц закликав до зупинки війни в Секторі Гази

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 16 березня перед своєю дводенною поїздкою до Йорданії та Ізраїлю закликав до якнайшвидшого припинення бойових дій у Секторі Гази для забезпечення доставки гуманітарної допомоги. "Було б важливим дуже швидко досягнути угоди про припинення вогню, яка б дозволила звільнити заручників і водночас забезпечити доставку гуманітарної допомоги до Сектора Гази", - сказав Шольц.

Водночас він знову застеріг Ізраїль від проведення військової операції в місті Рафах на півдні Сектора Гази. "Ми стурбовані подальшим розвитком військових подій. Зокрема, існує небезпека, що наступ у Рафасі може призвести до численних жахливих жертв серед цивільного населення, чого необхідно уникнути будь-якою ціною". Канцлер планує 17 березня зустрітися з королем Абдаллою II у Йорданії. В Ізраїлі цього ж дня заплановані переговори з прем'єр-міністром Нетаньяху, президентом Герцогом та родичами заручників. Зустріч із представниками палестинської сторони не була запланована.

Операція Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня 2023 року, коли радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу та поставив за мету його знищити. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить там наземну військову операцію.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв з 24 листопада до 1 грудня, було звільнено понад 100 захоплених бойовиками ХАМАСу заручників. Ізраїль в обмін випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців.