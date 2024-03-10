Байден розкритикував дії Нетаньяху в Секторі Гази

На думку президента США Джо Байдена, дії Ізраїлю в Секторі Гази, внаслідок яких гинуть невинні люди, є помилкою. Байден знову закликав до припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має право захищати свою країну, проте зобов'язаний робити більше і для захисту життів невинних людей під час війни ізраїльської держави проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази. Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC увечері в суботу, 9 березня.

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"У нього (Біньяміна Нетаньяху. - Ред.) є право захищати Ізраїль, право і далі переслідувати ХАМАС, але він має приділяти більше уваги безневинним життям, які виявляються втраченими внаслідок вжитих дій. На мою думку, він більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому, змушуючи решту світу йти проти того, за що виступає Ізраїль. І я вважаю, що це велика помилка", - сказав американський лідер, укотре наголосивши на необхідності припинення вогню і початку масштабного обміну заручників.

За словами Байдена, він провів переговори з низкою голів арабських держав і урядів, і "від Саудівської Аравії до Єгипту та Йорданії всі готові повністю визнати Ізраїль і почати відновлення регіону".

Говорячи про можливість наступу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на місто Рафах, де знайшли притулок близько 1,5 мільйона палестинських біженців, Джо Байден зазначив, що цей крок є "червоною лінією", проте він "ніколи не залишить Ізраїль". "Захист Ізраїлю, як і раніше, має вирішальне значення. Тож немає жодних червоних ліній, (після переходу яких. - Ред.) я відріжу всю зброю, щоб у них не було "Залізного купола" для захисту", - вказав Байден.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у секторі Гази вже загинули близько 30 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.