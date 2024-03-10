Нетаньяху виключив припинення вогню найближчим часом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що угода з ХАМАСом щодо припинення вогню не буде укладена найближчим часом. Після останніх перемовин представники сторін "повернулися з порожніми руками", заявив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що угода щодо припинення вогню не буде укладена найближчим часом. Після останніх перемовин представники сторін "повернулися з порожніми руками", заявив він у інтерв'ю Bild , Welt-TV та Politico у неділю, 10 березня.

Нетаньяху пояснив це тим, що укладення угоди не прагне терористична організація ХАМАС. "Її стратегія полягає у тому, щоб збільшувати міжнародний тиск на Ізраїль та спонукати міжнародну спільноту утримати Ізраїль від остатчоного знищення бойовиків ХАМАСу", - зазначив Нетаньяху.

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Між тим, як повідомляє Reuters, Єгипет не припиняє докладати зусиль для досягнення режиму припинення вогню на час Рамадану. За даними джерел з єгипетських органів безпеки, контакт з ізраїльською розвідкою Мосад та ХАМАСом триває. Однак, як пише Reuters, якщо раніше припускали припинення вогню до Рамадану, то тепер результати можуть мати місце не раніше початку цього мусульманського свята.

На початку березня повідомлялось, що, за даними зі США, Ізраїль мав прийняти угоду про шеститижневе припинення вогню в Секторі Гази за умови звільнення ХАМАСом частини заручників.

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Нетаньяху: Дані про 31 тисячу цивільних жертв не відповідають дійсності

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, цифри, надані палестинською владою щодо жертв наступу Ізраїлю в Секторі Гази, включають тисячі бойовиків ХАМАСу. Кількість загиблих цивільних осіб, за його словами, набагато менша, ніж озвучена 31 тисяча. Нетаньяху зазначив, що ізраїльська армія знищила "щонайменше 13 тисяч терористів". "Це означає, що кількість жертв серед цивільного населення, ймовірно, знаходиться у співвідношенні 1,5 до 1. А зараз воно становить лише 1 до 1", - пояснив він співвідношення ліквідованих терористів та убитих цивільних.

Раніше у цей день у Секторі Гази повідомили, що кількість загиблих у Секторі Гази палестинців за час оголошеної Ізраїлем війни проти ХАМАСу перетнула позначку у 31 тисячу. Перевірити ці дані з незалежних джеред неможливо, однак ВООЗ вважає ці дані достовірними.