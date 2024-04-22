Глава військової розвідки Ізраїлю подав у відставку

Генерал-майор Аарон Халіва взяв на себе відповідальність за те, що не зміг запобігти нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Керівник управління розвідки генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аарон Халіва подав у понеділок, 22 квітня, у відставку після того, як взяв на себе відповідальність за помилки, що призвели до безпрецедентного нападу на країну з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС 7 жовтня.

Як передає AFP, генерал-майор визнав, що розвідувальне управління під його командуванням не впоралось з покладеним завданням і не змогло запобігти нападу. "Той чорний день я ношу з собою з тих пір. День за днем, ніч за ніччю. Я назавжди пронесу з собою жахливий біль війни", - заявив він.

ЦАХАЛ поширила заяву, що начальник генштабу погодив відставку Халіви і той залишить свою посаду, як тільки буде призначений його наступник.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний у ЄС і США терористичною організацією, скоїв масштабний напад на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару і, вторгнувшись на територію країни, влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей.

Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 34 тисячі осіб, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.