Байден вважає помилковим підхід Нетаньяху до війни в Газі

Президент США Джо Байден не погоджується з методами прем'єра Ізраїлю щодо ведення війни в Секторі Гази. Він закликав ізраїльтян наполягати на припиненні вогню і забезпечити доступ до гуманітарної допомоги для людей.

Підхід прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до війни в Секторі Гази - "помилка", заявив президент США Джо Байден в інтерв’ю Univision, опублікованому у вівторок, 9 квітня.

"Я вважаю, що він (Нетаньяху. - Ред.) робить помилку. Я не згоден з його підходом", - цитує Байдена Reuters. Він закликав ізраїльтян наполягати на припиненні вогню та забезпеченні повного доступу до гуманітарної допомоги для людей у Секторі Гази.

Раніше Байден також називав бомбардування Ізраїлю в Газі "невибірковими", а його військову відповідь на напад терористичного угруповання ХАМАС "надмірною", нагадує Reuters.

США вимагають від Ізраїлю дій

Минулого тижня Білий дім повідомив, що Байден у телефонній розмові з Нетаньяху "чітко дав зрозуміти" останньому, що Ізраїлю необхідно здійснити низку конкретних кроків, спрямованих на нівеляцію шкоди цивільному населенню, покращення гуманітарної ситуації в Секторі Гази та забезпечення безпеки працівників гуманітарних організацій.

Дзвінок відбувся після загибелі сімох волонтерів організації World Central Kitchen (WCK) внаслідок удару Ізраїлю по їхньому конвою в центральній частині Сектора Гази. Машини виїжджали після доставки 100 тонн гуманітарної допомоги, доставленої до Сектора Гази морем. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала, що цим ударом вона припустилася "серйозної помилки", якої не мало статися. Керівник ЦАХАЛу Герці Галеві пояснив трагедію "помилковою ідентифікацією" вночі.

Ізраїль отримав більше зовнішньої допомоги від США, ніж будь-яка інша країна з часів Другої світової війни. Сполучені Штати традиційно захищають Ізраїль у Раді Безпеки ООН і ветували три проєкти резолюцій щодо війни в Газі. Минулого місяця Вашингтон утримався, коли Рада Безпеки вимагала від Ізраїлю негайного припинення вогню.

За підрахунками ізраїльської сторони, внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня загинуло 1200 людей. Подальший наступ Ізраїлю на контрольований ХАМАСом Сектор Гази, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я, забрав життя понад 33 тисяч людей. Перевірити ці дані в умовах бойових дій неможливо. В результаті блокади Сектора Гази населення території страждає від голоду та нестачі найнеобхідніших речей, зокрема й доступу до медицини.

Читайте також: Які злочини визнають геноцидом