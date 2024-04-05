Ізраїль дозволив доставку додаткової гумдопомоги в Газу

Ізраїль дозволив поставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази через порт Ашдод і наземний перехід Ерез, а також збільшення поставок із сусідньої Йорданії. Рішенню передувала розмова Нетаньяху і Байдена.

Ізраїль у п'ятницю, 5 квітня, оголосив, що дозволить відкрити додаткові шляхи для доставки гуманітарної допомоги Сектор Гази . Рішення було оголошене після розмови прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху з президентом США Джо Байденом, пише агенція AFP.

Під час розмови Байден "чітко дав зрозуміти" Нетаньяху, що Ізраїлю необхідно оголосити та здійснити низку конкретних кроків, спрямованих на нівеляцію шкоди цивільному населенню, покращення гуманітарної ситуації в Секторі Гази та забезпечення безпеки працівників гуманітарних організацій, повідомив за підсумками розмови Білий дім. "Байден наголосив, що удари по гуманітарних працівниках і загальна гуманітарна ситуація є неприйнятними", - йдеться у повідомленні.

Буквально за кілька годин після розмови, уночі Ізраїль оголосив, що відкриє додаткові шляхи для доставки допомоги у Сектор Гази, пише AFP. Йдеться про "тимчасові" поставки допомоги через порт Ашдод і наземний перехід Ерез, а також збільшення поставок із сусідньої Йорданії через перехід Керем Шалом, повідомили в офісі Нетаньяху.

У Білому домі оперативно відреагували на дії Ізраїлю. "Ми вітаємо кроки, оголошені урядом Ізраїлю сьогодні ввечері на прохання президента після його розмови з прем’єр-міністром Нетаньяху", - йдеться у заяві речниці Ради національної безпеки США Адріенн Вотсон. США готові до співпраці із союзниками задля реалізації кроків, які мають призвести до значного збільшення обсягів гуманітарної допомоги мешканцям Сектора Гази "у найближчі дні і тижні", додала вона.

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Удар по гумконвою у Секторі Гази

2 квітня семеро працівників організації World Central Kitchen (WCK) загинули внаслідок удару Ізраїлю по їхньому конвою в центральній частині Сектора Гази. Машини виїжджали після доставки 100 тонн гуманітарної допомоги, доставленої до Сектора Гази морем.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала, що цим ударом вона припустилася "серйозної помилки", якої не мало статися. Керівник ЦАХАЛу Герці Галеві пояснив трагедію "помилковою ідентифікацією" вночі.

Нетаньяху напередодні також підтвердив відповідальність ЦАХАЛу за удар по гуманітарному конвою WCK у Cекторі Гази. За його словами, він був "ненавмисним".

Після трагедії благодійна організація World Central Kitchen запевнила, що координувала свої пересування з ізраїльською армією та користувалася транспортом, позначеним своїм логотипом. Організація наразі призупинила свою роботу в Газі. Світова спільнота широко засудила цей удар ЦАХАЛу.

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