Нетаньяху визнав удар Ізраїлю по гумконвою у Секторі Гази

Прем'єр Ізраїлю визнав, що Армія оборони помилково завдала удару по гуманітарному конвою в Секторі Гази і пообіцяв "зробити все, щоб таке не повторилося". Внаслідок удару загинули 7 працівників World Central Kitchen.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив, що удар по гуманітарному конвою World Central Kitchen (WCK) у Cекторі Гази, внаслідок якого загинули семеро людей, завдала Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Таке трапляється у воєнний час. Ми ретельно вивчаємо це, перебуваємо в контакті з урядами загиблих іноземців і зробимо все, щоби таке не повторилося", - цитує Нетаньяху агенція Reuters у вівторок, 2 квітня.

Раніше WCK повідомила, що семеро працівників організації загинули внаслідок удару Ізраїлю по їхньому конвою в центральній частині Сектора Гази. Машини виїжджали після доставки 100 тонн гуманітарної допомоги, доставленої до Сектора Гази морем. Рух конвою був скоординований з військовими, стверджує WCK. В організації назвали удар "цілеспрямованою атакою". В армії Ізраїлю заявили, що "проводять поглиблене розслідування на найвищому рівні, аби зрозуміти обставини цього трагічного інциденту".

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Воєнні дії Ізраїлю на території Сектора Гази обумовлені нападом терористів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді внаслідок атаки загинули 1200 людей, близько 250 були захоплені терористами та переміщені на територію Сектора Гази, контрольовану ХАМАСом. Ізраїль, мета якого в оголошеній терористам війні знищити ХАМАС, завдає ударів та проводить наземну операцію в регіоні. За даними служб охорони здоров'я Сектора Гази, які неможливо перевірити з незалежних джерел, відтоді там загинули майже 33 тисячі людей. Світова спільнота закликає Ізраїль до гуманітарного припинення вогню.