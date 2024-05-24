Міжнародний суд ООН: Ізраїль має припинити наступ на Рафах

Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав Ізраїль "негайно" припинити військовий наступ на місто Рафах на півдні Сектора Гази і назвав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною".

Міжнародний суд ООН у Гаазі у п'ятницю, 24 травня, зобов'язав Ізраїль "негайно" припинити військовий наступ на місто Рафах на півдні Сектора Гази і називав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною".

Ізраїль повинен "негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в муніципалітеті Рафах, які можуть поставити палестинське населення в Секторі Гази в такі умови життя, що можуть призвести до повного або часткового фізичного знищення", - заявив Міжнародний суд ООН.

Також у рішенні Суду ідеться про те, що Ізраїль має забезпечити доступ слідчих до Сектора Гази, і тримати відкритим контрольно-пропускний пункт Рафах в Газу для "безперешкодного" надання гуманітарної допомоги.

Вимога до ХАМАС звільнити заручників

Водночас Суд закликав терористичну ісламістську організацію ХАМАС до негайного звільнення заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. "Суд вважає глибоко тривожним той факт, що багато з цих заручників залишаються в полоні, і повторює свій заклик до їхнього негайного і безумовного звільнення", - йдеться в заяві.

Рішення Міжнародного суду ООН є юридично обов'язковими, але Суд не має конкретних засобів для їх виконання, зауважує агенція AFP. Наприклад, раніше Суд наказав Росії припинити вторгнення в Україну, але це не дало результату.

Клопотання ПАР

Рішення суду ООН ухвалено за терміновим клопотанням Південно-Африканської Республіки (ПАР) щодо запобігання геноциду у Секторі Гази. У клопотанні висловлювалася вимога про припинення Ізраїлем військової операції у Секторі Гази, зокрема у Рафаху.

Ізраїль у відповідь заявив, що клопотання ПАР є "непристойною експлуатацією" Конвенції ООН про геноцид від 1948 року, а ситуація, яку ПАР описує Суду, - "повністю відірвана від фактів і обставин". Ізраїль також заявив, що "гостро усвідомлює" страждання цивільного населення в Секторі Гази, і доклав "значних зусиль" для збільшення потоку гуманітарної допомоги. Припинення військових дій у Секторі Гази, за твертженням Ізраїлю, дасть свободу дій ХАМАСу і завадить врятувати заручників.

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Напад на Ізраїль

Нагадаємо, терористична ісламістська організація ХАМАС 7 жовтня 2023 року вторглася на територію Ізраїлю та влаштувала там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази за час ізраїльської військової операції загинули понад 35,8 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо. Від початку війни, утікаючи від бойових дій, сотні тисяч палестинців перемістилися на південь Сектора Гази, зокрема до Рафаху. Через Рафах, який межує з Єгиптом, до Сектора Гази доставляється міжнародна гуманітарна допомога.