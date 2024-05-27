Армія Ізраїлю розслідує удар по Рафаху в Секторі Гази

Ціллю удару були двоє командирів ХАМАСу, однак, за попередніми даними, пожежа, яка виникла внаслідок авіадуару, могла спричинити загибель цивільних. У Газі повідомляють про десятки жертв.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить розслідування фактів імовірної загибелі мирних палестинців унаслідок нещодавнього удару в місті Рафах, розташованому на півдні Сектора Гази. Як повідомив у понеділок, 27 травня, речник ізраїльського уряду Аві Хайман, пожежа, що спалахнула після авіаудару по палестинському місту, могла призвести до загибелі мирних палестинців. На це вказують результати попереднього розслідування ізраїльської армії.

За словами Хаймана, авіаудар був спрямований проти двох командирів терористичного угруповання ХАМАС, які "просякнуті ізраїльською кров'ю". Водночас він наголосив, що Ізраїль намагається уникнути жертв серед цивільного населення у своїй війні проти ХАМАС. "Будь-яка втрата життя серед цивільного населення є серйозною і жахливою, - заявив речник ізраїльського уряду, якого цитує інформагенція KNA.

Тим часом медична служба Сектора Гази, що підпорядкована ХАМАСу, повідомила, що внаслідок проведеного 26 травня удару по наметовому табору для внутрішньо переміщених палестинців загинули щонайменше 45 людей, а десятки інших отримали поранення. За даними палестинців, за останню добу внаслідок операцій ізраїльської армії в Секторі Гази загинуло загалом 66 осіб, а близько 380 отримали поранення. Медслужба Сектора Гази оцінює кількість загиблих палестинців з початку війни, тобто з 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС брутально напав на Ізраїль, приблизно в 36 тисяч. Незалежних підтверджень таких цифр не було.

Наступ Ізраїлю на Рафах спричинив шквал критики

Тим часом світові лідери закликали Ізраїль негайно припинити наступальну операцію в Рафаху. "Ці операції повинні припинитися. У Рафаху немає безпечних зон для палестинського цивільного населення", - заявив президент Франції Еммануель Макрон в соцмережі Х. А речник палестинського президента Махмуда Аббаса Набіль Абу Рудейне назвав дії Ізраїлю цілеспрямованою атакою на цивільне населення, яке шукає захисту. Міністерство закордонних справ Йорданії назвало скоєне Ізраїлем воєнними злочинами.

Так само верховний представник Європейського Союзу (ЄС) з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель засудив напад на біженців "найрішучішим чином", що є найгострішим дипломатичним формулюванням. Він звинуватив Ізраїль у продовженні військових дій всупереч наказу Міжнародного суду ООН. Крім того, міністрка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також закликала поважати обов'язкове до виконання рішення найвищої судової інстанції ООН.

За повідомленнями ЗМІ, багато країн також закликали до ввезення гуманітарної допомоги в Газу.