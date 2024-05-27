У Газі заявляють про загиблих цивільних від удару Ізраїлю

Представники ХАМАСу і Палестинська адміністрації заявили, що внаслідок удару Ізраїлю по об'єкту в Рафаху загинули десятки цивільних. Ізраїльська армія, своєю чергою, каже про ліквідаюцію ватажків ХАМАСу в Юдеї і Самарії.

Представники Палестинської адміністрації і органів, підконтрольних ісламістському угрупованню ХАМАС, заявляють, що внаслідок удару, якого армія Ізраїлю завдала по об'єкту у місті Рафах у неділю, 26 травня, загинули десятки цивільних. Ізраїльська сторона, своєю чергою, повідомила, що ціллю удару був комплекс ХАМАСу в Рафаху.

Зокрема, як передає агенція AFP у понеділок, 27 травня, підконтрольне ХАМАСУ міністерство охорони здоров'я Сектора Гази оголосило, що удари "забрали життя 35 мучеників і залишили десятки поранених, більшість з яких діти та жінки". Кероване ХАМАСом урядове медіа-представництво в Газі раніше заявило, що удар прийшовся по центру поблизу Рафаху, яким управляє Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA).

Палестинський Червоний Півмісяць заявив, що його бригади швидкої допомоги транспортували "велику кількість" людей, убитих і поранених під час ударів. Представники Палестинської адміністрації звинуватили ізраїльські сили в "умисному нападі" на табір для переміщених людей, а представники ХАМАСу заявили, що палестинці повинні "повстати і виступити" проти нападу, пише агенція.

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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію високопосадовців ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) напередодні повідомила про те, що її літак завдав удару по комплексу ХАМАСу в Рафасі, де "діяли значимі терористи ХАМАСу".

"Удару було завдано по законних цілях згідно з міжнародним правом із застосуванням точних боєприпасів і на основі точних даних розвідки, які вказували на те, що ХАМАС використовував цю територію", - заявили у ЦАХАЛі.

Згодом ізраїльська армія уточнила, що удару було завдано в районі Таль-ас-Султан, на північному заході Рафаху. Внаслідок нього, як стверджують у ЦАХАЛІ, ліквідовані Ясін Рабія, який керував діяльністю ХАМАСу в Юдеї і Самарії, та Халед Нагар, високопосадовець крила ХАМАСу в Юдеї і Самарії.

В заяві ЦАХАЛу також зазначається, що їм відомо "про повідомлення, що внаслідок удару та пожежі постраждали кілька цивільних людей і в цьому районі", а сам "інцидент розглядається".

Нагадаємо, раніше у неділю ЦАХАЛ заявив про те, що бойовики ХАМАСу випустили щонайменше вісім ракет по Ізраїлю з Рафаху. Деякі з випущених ракет летіли курсом углиб країни, однак ізраїльським системам протиповітряної оборони (ППО) вдалося їх перехопити.