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КонфліктиІзраїль

ХАМАС обстріляв ракетами Тель-Авів

Валерій Сааков
26 травня 2024 р.

Щонайменше вісім ракет палестинські бойовики випустили з південної частини Сектора Гази по Ізраїлю. Деякі з ракет вдалося перехопити. У Тель-Авіві вперше за кілька місяців лунала тривога.

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Ізраїльський поліцейський на місці падіння уламків ракети, випущеної бойовиками ХАМАСу
Ізраїльський поліцейський на місці падіння уламків ракети, випущеної бойовиками ХАМАСуФото: Nir Elias/REUTERS

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС випустили щонайменше вісім ракет по Ізраїлю з Рафаха на півдні Сектора Гази. Деякі з випущених у неділю, 26 травня, ракет летіли курсом углиб країни, однак ізраїльським системам протиповітряної оборони вдалося їх перехопити, повідомили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Репортер інформаційної агенції AFP в Секторі Гази також бачив кілька ракет, випущених з Рафаха. У Тель-Авіві та центрі Ізраїлю лунали сирени, що застерігали жителів про ракетну небезпеку. Згодом у центрі Тель-Авіва пролунало кілька вибухів, повідомляє інформагенція dpa. За даними ізраїльських лікарів, дві жінки отримали легкі поранення, коли поспішали до укриття. Відповідальність за напади взяло на себе військове крило ХАМАСу. Останній вважається терористичною організацією в США, ЄС, Німеччині та більшості країн Заходу.

Востаннє Тель-Авів був обстріляний ракетами зі Сектора Гази 29 січня. Місто Рафах розташоване на відстані близько 100 кілометрів від Тель-Авіва, уточнює Reuters.

Ізраїль не припинив наступ на Рафах

Нагадаємо, напередодні ізраїльські військові продовжили наступ на Рафах на півдні Сектора Гази, що розташоване поблизу кордону з Єгиптом. По місту завдали серію повітряних і артилерійських ударів.

Таким чином Ізраїль проігнорував рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, який 24 травня зобов'язав "негайно" припинити військовий наступ на місто Рафах і назвав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною".

ЄС критикує Ізраїль і ХАМАС

Тим часом верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель звинуватив Ізраїль у нехтуванні обов'язковими до виконання постановами Міжнародного суду ООН і потуранні насильству з боку екстремістських юдейських поселенців на Палестинських територіях. Відповідну заяву Боррель зробив у неділю під час зустрічі з палестинським прем'єр-міністром Мухаммедом Мустафою в Брюсселі. Окупований Західний берег річки Йордан може "вибухнути будь-якої миті", застеріг Боррель.

Водночас він засудив сьогоднішній ракетний обстріл Тель-Авіва і центральної частини Ізраїлю з Сектора Гази. "Це має припинитися", - зажадав глава європейської дипломатії, цитує інформагенція KNA.

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