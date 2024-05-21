ФРН закликала не ототожнювати лідерів Ізраїлю і ХАМАСу

Клопотання прокурора МКС видати ордери на арешт ізраїльських урядовців та ватажків ХАМАСу створило "неправильне враження еквівалентності" між ними, наголосили у МЗС Німеччини.

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало запит головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо ордерів на арешт низки лідерів палестинського ісламістського угруповання ХАМАС і Ізраїлю.

"Одночасна заявка щодо ордерів на арешти лідерів ХАМАСу з одного боку та двох ізраїльських офіційних осіб з іншого створила хибне враження еквівалентності", - йдеться у заяві МЗС ФРН , опублікованій у понеділок, 21 травня.

У заяві зазначається, що ХАМАС несе відповідальність за "варварську різанину" при нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а ізраїльський уряд "має право та обов'язок захищати свій народ від цього".

У німецькому уряді також переконані, що клопотання генпрокурора МКС щодо ордерів на арешт ватажків ХАМАСу є логічним, пише агенція Reuters. "Звинувачення головного прокурора є серйозними і повинні бути обґрунтованими", - сказав речник німецького уряду. Водночас Німеччина припускає, що судді МКС візьмуть до уваги демократичну систему Ізраїлю та верховенство права із незалежним судочинством під час розгляду клопотання про ордери на арешт, додав речник.

Ізраїль назвав рішення МКС "підлим"

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що проведення паралелі між ізраїльським керівництвом і ватажками ХАМАСу є "підлим". "Паралель, яку він (прокурор МКС Хан. - Ред.) провів між терористичною організацією ХАМАС і державою Ізраїль, є підлою", - наголосив він. Напередодні міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив про намір закликати своїх колег з провідних країн ігнорувати такі ордени, якщо вони будуть видані.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора МКС. Представники ХАМАСу теж розкритикували клопотання Хана про арешт кількох керівників угруповання, визнаного в США і ЄС терористичним.

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Клопотання МКС щодо арешту урядовців Ізраїлю й ватажків ХАМАСу

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив про клопотання щодо видачі ордерів на підставі доказів, зібраних та вивчених судом. Хан вважає Нетаньяху, Галанта і трьох лідерів ХАМАСу - керівника угруповання у Секторі Гази Ях'ю Сінвара, головнокомандувача військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (Дейфа) та голову політичного бюро угруповання Ісмаїла Ганію - відповідальними за воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені в Ізраїлі та на Палестинських територіях.

Зокрема, лідерів ХАМАСу підозрюють у винищенні, вбивствах, зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства, захопленні заручників, катуванні, жорсткому поводженню з полоненими та посяганні на людську гідність.

Нетаньяху і Галанту, зокрема, інкримінують використання голоду як методу ведення війни, умисне заподіяння сильних страждань або серйозних тілесних ушкоджень чи шкоди здоров'ю, умисне вбивство, умисні атаки на цивільне населення, винищення та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, переслідування та інші нелюдські дії.