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Іспанія, Ірландія й Норвегія віднині визнаватимуть Палестину

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

28 травня набудуть чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії про офіційне визнання Палестинської держави.

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Набули чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії про офіційне визнання Палестинської держави
Набули чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії про офіційне визнання Палестинської державиФото: Justin Lane/epa/dpa/picture alliance

У віторок, 28 травня, офіційно набудуть чинності рішення Іспанії, Ірландії та Норвегії про офіційне визнання Палестинської держави. Ці країни визнали Палестину з демаркацією кордонів, якими вони були до 1967 року,  і з Єрусалимом як столицею, пише агентство Reuters.

Ізраїль у відповідь на рішення трьох країн відкликав своїх послів із Мадрида, Осло та Дубліна та викликав послів країн, аби ті переглянули відео з ізраїльтянами, яких захопили в заручники бойовики палестинського ісламістського угруповання ХАМАС.

Також Ізраїль заборонив Іспанії надавати консульські послуги палестинцям на Західному березі річки Йордан і звинуватив Іспанію в підтримці ХАМАСу. У відповідь Іспанія посилила критику дій країни, назвавши конфлікт у Секторі Гази "справжнім геноцидом". Також напередодні Іспанія заявила, що проситиме інших членів Європейського Союзу офіційно підтримати рішення Міжнародного суду ООН щодо зобов'язання, щоб Ізраїль припинив наступ на місто Рафах на півдні Гази.

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Хто ще визнає Палестину державою

Раніше Палестину як державу вже визнали низка європейських країн: Швеція, Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, нагадує агенція. 

Про намір визнати Палестину як державу заявили, зокрема, Мальта і Словенія.

Водночас Франція наполягає, що зараз не час визнавати палестинську державність, а Німеччина приєдналася до Сполучених Штатів Америки, відмовляючись від одностороннього підходу та наполягаючи на тому, що рішення про створення двох держав можна досягти лише шляхом діалогу.

Загалом більше 140 із 193 держав-членів ООН визнають Палестинську державу, зокрема й більша частина Глобального Півдня, Китай та Індія. До переліку входить і Україна, яка визнала Палестину ще під час перебування в складі Радянського Союзу у 1988 році.

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