США ветували визнання держави Палестина через членство в ООН

За резолюцію про прийом палестинців до ООН як повноправного члена проголосували 12 членів Ради безпеки. Дві країни утрималися, проти виступили лише США.

Сполучені Штати наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка рекомендувала Генеральній асамблеї ООН прийняти державу "Палестина" до складу всесвітньої організації як повноправного члена. За ухвалення документа, запропонованого Алжиром, на засіданні в четвер, 18 квітня, проголосували 12 членів Ради безпеки, у тому числі Росія і Китай. Великобританія та Швейцарія утрималися, проти виступили лише США.

"США, як і раніше, рішуче підтримують рішення про створення двох держав. Це голосування не відображає опозицію палестинської державності, а є визнанням того, що вона з'явиться тільки в результаті прямих переговорів між сторонами", - заявив після голосування заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

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Глава ПНА назвав несправедливим вето США у РБ ООН

Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив вето США в Раді безпеки ООН як "несправедливе, неетичне та невиправдане". За його словами, воно суперечить "волі міжнародної спільноти, яка рішуче підтримує повноправне членство Палестини" у всесвітній організації.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац привітав застосування Сполученими Штатами права вето. "Цю ганебну пропозицію було відхилено. Тероризм не буде винагороджений", - заявив глава МЗС.

Постійний представник Алжиру при ООН Амар Бенджама перед голосуванням зазначив, що прийом палестинців до складу всесвітньої організації швидше зміцнить, ніж підірве рішення про дві держави. "Мир настане завдяки включенню Палестини, а не її виключенню", - сказав він.

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Процедура прийому до членів ООН

Для того, щоб заяву про прийом було прийнято до розгляду, необхідно, щоб її підтримали не менш ніж дев'ять із 15 членів Ради безпеки ООН, при цьому жоден з п'яти постійних членів - США, Китай, Росія, Франція та Великобританія - не повинні скористатися правом вето . У разі дотримання цієї умови заява передається на голосування Генеральної Асамблеї ООН, де її повинні підтримати не менше двох третин членів.

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Спочатку заяву палестинців про прийом "Палестини" до складу ООН відкинули ще в листопаді 2011 року через позицію Ради Безпеки всесвітньої організації. Наступного року ООН, незважаючи на опір з боку США, надала палестинцям статус спостерігачів. Зі 193 країн-членів ООН "Палестину" визнають як незалежну державу 139, але Німеччина не входить до їх числа.