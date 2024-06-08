  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиІзраїль

ЦАХАЛ заявив про визволення чотирьох заручників ХАМАС

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про успішну операцію з визволення чотирьох полонених ХАМАСу з Сектора Гази. Їхній стан здоров'я - задовільний.

https://p.dw.com/p/4goi8
Звільнений заручник з близькими
Звільненим ізраїльський заручник з близькими Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Із Сектора Гази у суботу, 8 червня, врятували чотирьох ізраїльських заручників, взятих у полон ХАМАСом на музичному фестивалі Novа 7 жовтня 2023 року. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на своїй сторінці в Telegram.

Як йдеться у заяві, полонених визволили в ході "складної спеціальної денної операції" в Нусейраті - таборі біженців у центральній частині Сектора Гази. Серед врятованих - Ноа Аргамані (25 років), Алмог Меїр Ян (21 рік), Андрій Козлов (27 років) і Шломі Зів (40 років). Усі вони перебувають у задовільному стані й були доставлені в медичний центр "Шеба" в Тель-Хашомері для подальшого медичного обстеження.

ЦАХАЛ провів операцію спільно з Військово-повітряними силами Ізраїлю (ВПС) і контртерористичним підрозділом поліції ЯМАМ та пообіцяв й надалі докладати всіх зусиль, щоб повернути заручників додому.

Атака на Ізраїль у жовтні 2023 року

У ході масштабної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, убив понад 1200 осіб і захопив у заручники близько 250 людей, яких вивіз у Сектор Гази.  За останніми даними ізраїльського уряду, в полоні залишаються близько 120 осіб, 43 з яких в Ізраїлі заочно оголосили мертвими, спираючись на різні джерела інформації.

Ізраїль у відповідь на жовтневу атаку оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази в результаті атак Ізраїля загинуло понад 36,5 тисяч осіб, ще майже 83 тисячі дістали поранення. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

Читайте також: Ізраїль повідомив про смерть ще чотирьох заручників у Секторі Гази

Наземні операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік сидить біля зруйнованої будівлі в Рафаху, фото 22 лютого 2024 року

Плани наступу Ізраїлю на Рафах: як і куди евакуюють цивільних палестинців?

Плани наступу Ізраїлю на Рафах: як і куди евакуюють цивільних палестинців?

Життя переміщених палестинців у Рафаху - місті поблизу кордону Сектора Гази з Єгиптом - залишається важким. Тим часом Ізраїль планує воєнну операцію у місті.
Конфлікти10 квітня 2024 р.
Засідання Міжнародного суду ООН

Які слухання тривають у суді ООН щодо близькосхідного конфлікту

Які слухання тривають у суді ООН щодо близькосхідного конфлікту

Суд у Гаазі відхилив черговий позов щодо заходів проти Ізраїлю у зв'язку з нинішньою операцією в Cекторі Гази. З 19 лютого у суді тривають слухання про наслідки окупації Ізраїлем палестинських територій із 1967 року.
Конфлікти23 лютого 2024 р.
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на тлі ізраїльського прапору (фото з архіву)

Ізраїль представив план щодо Сектора Гази: що буде після війни?

Ізраїль представив план щодо Сектора Гази: що буде після війни?

Прем'єр Нетаньяху вперше публічно представив план майбутнього Сектора Гази після війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Зокрема в ньому йдеться про те, хто контролюватиме цю територію і хто нею керуватиме.
Конфлікти28 лютого 2024 р.