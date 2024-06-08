ЦАХАЛ заявив про визволення чотирьох заручників ХАМАС

Із Сектора Гази у суботу, 8 червня, врятували чотирьох ізраїльських заручників, взятих у полон ХАМАСом на музичному фестивалі Novа 7 жовтня 2023 року. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на своїй сторінці в Telegram.

Як йдеться у заяві, полонених визволили в ході "складної спеціальної денної операції" в Нусейраті - таборі біженців у центральній частині Сектора Гази. Серед врятованих - Ноа Аргамані (25 років), Алмог Меїр Ян (21 рік), Андрій Козлов (27 років) і Шломі Зів (40 років). Усі вони перебувають у задовільному стані й були доставлені в медичний центр "Шеба" в Тель-Хашомері для подальшого медичного обстеження.

ЦАХАЛ провів операцію спільно з Військово-повітряними силами Ізраїлю (ВПС) і контртерористичним підрозділом поліції ЯМАМ та пообіцяв й надалі докладати всіх зусиль, щоб повернути заручників додому.

Атака на Ізраїль у жовтні 2023 року

У ході масштабної атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, убив понад 1200 осіб і захопив у заручники близько 250 людей, яких вивіз у Сектор Гази. За останніми даними ізраїльського уряду, в полоні залишаються близько 120 осіб, 43 з яких в Ізраїлі заочно оголосили мертвими, спираючись на різні джерела інформації.

Ізраїль у відповідь на жовтневу атаку оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази в результаті атак Ізраїля загинуло понад 36,5 тисяч осіб, ще майже 83 тисячі дістали поранення. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

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