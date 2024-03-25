В Іспанії призупинили блокування Telegram

Рішення призупинити блокування Telegram ухвалив суддя Верховного суду Іспанії в очікуванні доповіді спецслужб. Раніше іспанські медіакомпанії поскаржилися на порушення авторських прав користувачами месенджера.

В Іспанії призупинено тимчасове блокування месенджера Telegram, яке планувалося запровадити за рішенням Верховного суду Іспанії. Відповідне рішення ухвалив суддя Сантьяго Педрас, повідомив суд у Мадриді в понеділок, 25 березня. Як повідомляється, Педрас має намір дочекатися доповіді щодо Telegram, яку має підготувати генеральний комісар із розвідслужб.

Рішення про блокування месенджера було ухвалено 22 березня у зв'язку зі скаргами іспанських медіакомпаній Mediaset, Atresmedia і Movistar Plus на те, що додаток дає змогу користувачам завантажувати аудіовізуальний контент без авторського дозволу. Блокування послуг Telegram планували покласти на операторів мобільного зв'язку, воно повинно було діяти на час розслідування, а саме з 25 березня.

Telegram - четвертий за популярністю месенджер Іспанії

В Іспанії налічується кілька мільйонів користувачів Telegram. За даними антимонопольного відомства CNMC, Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в країні.

Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів. Автором і розробником месенджера є російський підприємець Павло Дуров - громадянин ще трьох держав, він уже тривалий час не проживає в РФ.