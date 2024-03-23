Суд вирішив призупинити роботу Telegram в Іспанії

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з 25 березня. Блокування роботи месенджера стане відповідальністю операторів мобільного зв'язку.

Верховний суд Іспанії видав розпорядження про призупинення послуг програми обміну повідомленнями Telegram у країні після того, як низка медіакомпаній, зокрема, Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica, поскаржилися на можливість користувачів месенджеру завантажувати контент без авторського дозволу.

Як повідомило у суботу, 23 березня, агентство Reuters з посиланням на джерело в суді, використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка, 25 березня.

Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій, а блокування роботи месенджера стане відповідальністю операторів мобільного зв'язку, додає Reuters.

Telegram є четвертим найбільш використовуваним сервісом обміну повідомленнями в Іспанії, ним користуються майже 19 відсотків іспанців.

Доля Telegram в Україні

Нагадаємо, у квітні 2023 року тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв про необхідність експертної оцінки того, яким чином має відбуватися взаємодія держави із Telegram. Також він допускав запровадження в Україні регулювання цього месенджеру, хоч про заборону нічого не казав.

Згодом Ткаченко запевнив, що в уряді України не мають наміру закривати Telegram. Найбільше критики щодо Telegram з боку міністра викликало те, що в цій соцмережі багато "російських активностей", а також повна відсутність зворотного зв’язку, на відміну від Facebook чи Google.

У листопаді секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов висловив думку, що Telegram є "дуже небезпечним та вразливим месенджером". Він також зазначив, що сам не користується месенджером, оскільки "не визнає анонімних речей" і хотів би, щоб "за кожним ніком була цілком зрозуміла людина".