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ПолітикаІрак

В Іраку заблокували Telegram

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Міністерство комунікації Іраку обґрунтувало блокування месенджера Телеграм міркуваннями національної безпеки та необхідністю захисту персональних даних громадян.

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Користувач Telegram в Іраку
Користувач Telegram в ІракуФото: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Влада Іраку оголосила про блокування на території країни месенджера Telegram. Це рішення ухвалили "на підставі директив вищих органів, пов'язаних з національною безпекою країни, а також з метою збереження персональних даних громадян", ідеться в заяві міністерства комунікації від 6 серпня.

У документі сказано, що іракські державні установи неодноразово зверталися до керуючої компанії Telegram з проханням "співпрацювати в закритті платформ, відповідальних за витік даних офіційних державних установ та особистої інформації громадян". Як стверджує міністерство, компанія ці звернення проігнорувала.

Раніше Telegram повністю блокували тільки в Ірані та Китаї. У різний час роботу месенджера тимчасово обмежували в Росії, Білорусі, Казахстані, Афганістані, Бразилії, Індії, Індонезії.

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