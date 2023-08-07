В Іраку заблокували Telegram

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Влада Іраку оголосила про блокування на території країни месенджера Telegram. Це рішення ухвалили "на підставі директив вищих органів, пов'язаних з національною безпекою країни, а також з метою збереження персональних даних громадян", ідеться в заяві міністерства комунікації від 6 серпня.

У документі сказано, що іракські державні установи неодноразово зверталися до керуючої компанії Telegram з проханням "співпрацювати в закритті платформ, відповідальних за витік даних офіційних державних установ та особистої інформації громадян". Як стверджує міністерство, компанія ці звернення проігнорувала.

Раніше Telegram повністю блокували тільки в Ірані та Китаї. У різний час роботу месенджера тимчасово обмежували в Росії, Білорусі, Казахстані, Афганістані, Бразилії, Індії, Індонезії.

Читайте також: У міністерстві культури обговорюють регулювання Telegram в Україні

Читайте також: Ткаченко пообіцяв не закривати Telegram в Україні