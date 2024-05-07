Україна готується закріпити вільну торгівлю з Туреччиною

Після схвалення урядом України угоду про вільну торгівлю з Туреччиною має ратифікувати Верховна Рада. Турецька сторона відповідні процедури поки не завершила.

Кабінет міністрів України у вівторок, 7 травня, схвалив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, що була укладена у лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії. Проєкт уже зареєстрований в парламенті під номером 0267.

"Угода (…) спростить логістику, адже це важлива умова для роботи українського бізнесу під час війни, а також сприятиме залученню взаємних інвестицій", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Що передбачає угода

Як повідомили в українському уряді, угода про вільну торгівлю передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4 відсотка промислових товарів та 7,6 відсотка сільськогосподарських товарів.

Після закінчення дії перехідних періодів у 3-7 років Туреччина скасує ввізні мита ще для 1,5 відсотка промтоварів та для 28,5 відсотка аграрних.

Зі свого боку Україна одразу скасує ввізні мита для близько 56 відсотків промислових товарів та 11,5 відсотка сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів у 2-10 років - ще для 43,2 відсотка промтоварів та для 53,7 відсотка аграрних.

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Україна і Туреччина мали намір ратифікувати угоду до 2024 року

У жовтні 2023 року Київ і Анкара уклали меморандум, у якому домовлялися "докласти зусиль" для ратифікації угоди до січня 2024 року.

Сторони також погодилися створити робочу групу по зерну для обговорення "глобальної та двосторонньої торгівлі та ринку зерна". Вона має розглядати "торговельні потоки, логістику, режим внутрішньої та зовнішньої переробки та будь-які інші питання".

Інформація про ратифікацію угоди Туреччиною наразі відсутня. На сайті міністерства торгівлі країни зазначається, що процес ратифікації триває.

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