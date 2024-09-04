Глава МЗС Німеччини жалкує через відставку Кулеби

Анналена Бербок висловила жаль з приводу відставки свого українського колеги. За її словами, вона мало з ким працювала так тісно, як з Дмитром Кулебою.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловила жаль з приводу відставки свого українського колеги Дмитра Кулеби.

"Довгі розмови в нічних потягах, на G7, на фронті, в Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Мало з ким я працювала так тісно, як з вами. Ви ставите народ своєї країни вище за себе. Всього найкращого від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до всієї України", - написала вона у соціальній мережі X у середу, 4 вересня.

Дипломатична ротація

У Кабінеті міністрів України та Офісі президента Володимира Зеленського відбуваються кадрові зміни. Зокрема, заяву на відставку подав Кулеба. Однак на засіданні в середу Верховна Рада не розглянула її. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), у парламенті "терміново відклали звільнення Кулеби". Наразі той залишається на посаді міністра закордонних справ. Утім у четвер, 5 вересня, Рада продовжить розгляд кадрових питань.

За даними українських ЗМІ, міністром закордонних справ планують призначити першого заступника голови МЗС Андрія Сибігу, а самого Кулебу можуть призначити послом у "важливу країну". За даними Bloomberg , Кулеба "займеться зміцненням відносин з НАТО". Головою місії України при НАТО з літа 2021 року є Наталія Галібаренко.