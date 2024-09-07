Здивований Брюссель: що чекають від нового глави МЗС України

Очолювати МЗС України нині - одна з найважчих робіт у світі, і Кулеба встановив на цій посаді високу планку для Сибіги. Чого у Брюсселі очікують від нового міністра?

Раптова заміна Дмитра Кулеби на Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ України здивувала багатьох у Брюсселі. Адже лише кілька днів тому Кулеба засідав тут із колегами, переконуючи їх дозволити Києву бити їхньою зброєю вглиб Росії, відповідав на запитання журналістів і готувався до нового політичного сезону.

Уже за кілька годин після відставки, яку сам Кулеба досі не прокоментував, соцмережі західних дипломатів і функціонерів зарясніли дифірамбами Кулебі та фотографіями привітних зустрічей і обіймів. "Один із найвитонченіших і найефективніших глав МЗС у світі", "голос, який захищав Україну в найтемніші часи", "сміливий і відданий своїй країні" - DW не почула в Брюсселі жодного негативного відгуку про тепер уже ексміністра, хоча, на правду сказати, окремі політики й чиновники вважали за краще взагалі не коментувати його відставку.

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Специфічна роль глави МЗС України

"Зважаючи на реакцію західних дипломатів, стає зрозуміло, що зміни в українському уряді, особливо на посаді міністра закордонних справ, були несподіванкою", - каже й експертка у сфері політики Євросоюзу, політологиня брюссельського Центру європейських досліджень імені Вілфріда Мартенса Теона Лаврелашвілі. На її думку, Кулеба підтримував високий суспільний авторитет з двох головних причин. По-перше, прагнув бути присутнім на всіх без винятку засіданнях Ради ЄС із закордонних справ якщо не фізично, то принаймні віртуально. "По-друге, з огляду на специфіку його ролі міністра закордонних справ країни, охопленої війною, і те, що Україна перебуває в центрі уваги Заходу, він, звісно, став помітною фігурою, що підвищило його популярність", - підкреслює Лаврелашвілі.

Наприклад, незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України Кулеба підключився до Ради ЄС із закордонних справ телефоном з машини, звідкись з-під Стамбула, розповіло джерело DW в Євросоюзі. "Тоді він сказав, що не знає, чи візьме участь у наступному засіданні з колегами, оскільки не впевнений, чи залишиться живим, - згадує співрозмовник DW. - На обличчях міністрів, переважно з Північної Європи, особливо жінок, читався неприхований жах". Утім, сам Кулеба залишався незворушним, що, в принципі, було однією з його відмінних рис, кажуть у столиці ЄС.

"Одна з найважчих робіт у світі"

Міністр закордонних справ України в нинішню пору - це "одна з найважчих робіт у світі", написала після відставки Кулеби глава МЗС Ісландії. У багатьох західних країнах навіть у мирний час очільників МЗС міняють кожні два-чотири роки, оскільки таку напругу витримати важко, кажуть інші дипломати: зміни топ-кадрів у демократичних державах - це нормальне і позитивне явище.

Розмірковуючи про можливі причини заміни такого популярного і досвідченого міністра закордонних справ, дипломати та експерти говорять про цілі, поставлені президентом України Володимиром Зеленським, яких Кулебі не вдалося досягти. Наприклад, отримати дозвіл наносити удари західною зброєю по військових об'єктах у глибині Росії. Згадують і створення міжнародного трибуналу за злочин агресії, ясності з яким досі немає. Але джерела DW у дипломатичних колах вважають, що звинувачувати в цьому очільника МЗС було б несправедливо, адже подібні рішення ухвалюються на рівні глав держав та урядів, оскільки зачіпають інтереси безпеки кожної країни.

Напрямок зовнішньої політики України визначався не тільки Кулебою та його командою, зазначає і Теона Лаврелашвілі. "Здебільшого зовнішня політика формувалася президентом Зеленським та його адміністрацією. Міжнародними відносинами загалом опікується Офіс президента, а це означає, що дії та наративи координуються на найвищому рівні", - наголошує політологиня.

Вона вважає, що перестановки в українському уряді можуть відображати заклик Зеленського до його міністрів бути "більш активними" в залученні допомоги від західних союзників. Це може бути і сигналом Брюсселю про те, що Київ не цілком задоволений нинішнім рівнем підтримки і очікує більшого як у плані фінансової допомоги, так і в плані політичних рішень, про що, втім, заявляв і сам Кулеба, востаннє виступаючи перед міністрами країн Євросоюзу.

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ЄС потрібні постійні й послідовні співрозмовники

Зміни скоро торкнуться не тільки уряду України, а й Єврокомісії. Після оновлення її складу не пізніше грудня новому главі українського МЗС Андрію Сибізі доведеться вибудовувати стосунки з Каєю Каллас з Естонії - новою верховною представницею ЄС із закордонних справ. Каллас займає одну з найрадикальніших позицій щодо Росії в Євросоюзі, тож українському міністру буде легко знайти з нею спільну мову.

Істотних змін у зовнішній політиці України у зв'язку з передачею міністерських повноважень експерти не прогнозують.

У Єврокомісії коментувати перестановки і нові призначення в уряді України відмовилися. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС наголосив, що кадрові зміни - це рішення виключно українського уряду, але головне - в умовах війни, а також з огляду на статус кандидата України на членство в ЄС, - мати надійного партнера для забезпечення безперервності стабільних відносин. "Ми сподіваємося щонайменше на настільки ж плідну співпрацю з новими міністрами України та новими членами цієї адміністрації, як і з колишніми", - заявив Петер Стано. Він також віддав належне Дмитру Кулебі за все, що той зробив для України за часів тяжких випробувань.

Отримати підтвердження повідомленням українських ЗМІ, що Кулеба нібито очолить якесь нове об'єднане представництво України при Євросоюзі та НАТО, DW не вдалося. У Брюсселі продовжують діяти дві окремі місії при штаб-квартирах цих блоків, а звісток про створення подібного відомства "навіть у вигляді чуток" поки що не отримували.

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Кулеба "встановив високу планку"

Андрій Сибіга вже відзвітував про свій перший день на новій посаді й опублікував фотографію рукостискання з ексміністром Кулебою, на якій посміхається помітно ширше за нього. Новий глава українського МЗС раніше працював заступником глави адміністрації Зеленського, а навесні 2024 року його підвищили до першого заступника міністра закордонних справ. "Цей досвід нового міністра дозволяє припустити, що під його керівництвом комунікація і координація між МЗС та Офісом президента стане ще більш злагодженою і консолідованою", - каже експертка з європейської політики Теона Лаврелашвілі.

Тим часом у Брюсселі наголошують, що Кулеба "встановив для свого наступника високу планку". За столом міністрів закордонних справ до нього завжди ставилися з великою повагою, сказав DW співрозмовник у дипломатичних колах: "Він дуже порядна і розумна людина, яка дбає про свою країну та її народ, а не про себе, і завжди працює в тверезому руслі".

Ексміністр "встановив високу планку не тільки для свого наступника, а й для будь-якого міністра закордонних справ будь-якої країни", заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Жозеп Боррель, який залишає посаду верховного дипломата ЄС, підкреслив, наскільки неоціненними були дипломатичні навички Кулеби в боротьбі з російською агресією. "Ви багато зробили для своєї країни і для Європи", - написав Боррель у соцмережі Х, завершивши послання словами "Слава Україні!"

Сердечні стосунки з Боррелем

"Сердечні стосунки" Кулеби і Борреля були однією з причин, через яку глава європейської дипломатії зайняв чітку проукраїнську позицію, розповіло DW близьке до цієї теми джерело. За його словами, спочатку іспанець не приділяв такої уваги Україні, але в певний момент "прокинувся". Він прийняв запрошення Кулеби і побував на лінії фронту на сході України, чого не зробили його попередниці на цій посаді. Це сталося за лічені тижні до повномасштабного вторгнення Росії. "У Борреля було навіть дещо батьківське ставлення до Кулеби", - каже джерело.

Дмитро Кулеба подякував у соцмережах Жозепу Боррелю та іншим західним колегам за підтримку, але про причини раптової відставки в його відповідях не було жодного слова.