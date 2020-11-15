В Україні в чотирьох обласних центрах обирають міських голів

У семи містах України у неділю, 15 листопада, відбуваються вибори міського голови. Згідно з поширеним повідомленням Центральної виборчої комісії України (ЦВК), вироби мерів проводяться, зокрема, в чотирьох обласних центрах - Одесі, Херсоні, Сумах та Луцьку, а також в трьох інших містах - Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).

Станом на 13:00 неділі явка становила 10,78 відсотка, повідомляють у ЦВК. "932 виборчі дільниці з виборів міського голови в семи регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Подій не зафіксовано", - йдеться в оприлюдненому пресслужбою ЦВК повідомленні.

Читайте також: Місцеві вибори: переможці й переможені

Також цього дня в деяких містах та селах проводяться вибори сільських, селищних і міських депутатів.

Посилені протиепідемічні заходи

У зв'язку з епідемією коронавірусу члени дільничних виборчих комісій контролюють дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу заходів безпеки. На дільницях організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. На вході здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачено окремі кабінки для таємного голосування. У приміщеннях, де проходить голосування, нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих засобів, запевняють у ЦВК.

Читайте також: Зниклий мер: Кернеса пообіцяли показати в Харкові до 20 грудня

Водночас до забезпечення правопорядку під час другого туру виборів у низці українських населених пунктів залучено понад п'ять тисяч поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та ДСНС. Такі дані повідомив заступник керівника Національної поліції України Олександр Фацевич. "Створено мобільні резерви спецпризначенців, які оперативно реагують на порушення громадського порядку", - цитує посадовця пресслужба Нацполіції.

Читайте також: Коментар: Кінець гегемонії Зеленського і "Слуг народу" в Україні

У Нацполіції зафіксували загалом відкриття 1006 дільничних виборчих дільниць, взятих Національною поліцією під цілодобову охорону.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.