 Віталій Кличко захистив титул мера Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

Віталій Кличко захистив титул мера Києва

Під час місцевих виборів 25 жовтня Віталія Кличка на посаді мера підтримали понад 50 відсотків тих киян, котрі взяли участь у голосуванні, повідомили в Київському міському тервиборчкомі.

Віталій Кличко

Віталій Кличко (архівне фото)

Чинний мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко переміг на виборах мера Києва, отримавши 50,52 відсотка голосів виборців. Про це у п'ятницю, 6 листопада, на брифінгу повідомила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

За її даними, за Кличка проголосував 365161 виборець, або 50,52 відсотка киян, які взяли участь у виборах. За Олександра Попова від партії "Опозиційна платформа - За життя", який посів друге місце, проголосували 68757 виборців. За Сергія Притулу, висунутого партією "Голос", проголосували 56900 виборців. За представницю партії "Слуга народу" Ірину Верещук віддав голос 39321 виборець, повідомила Королькова.

Як повідомлялося, 18 вересня партія "УДАР" висунула Віталія Кличка кандидатом на посаду міського голови столиці на виборах, призначених на 25 жовтня. Також Кличко очолив список партії на виборах до Київради. Раніше про підтримку Кличка на виборах мера Києва повідомляла також партія "Європейська солідарність".

Нагадаємо, 4 листопада Кличко повідомив, що одужав після викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.

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