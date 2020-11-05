Зниклий мер: Кернеса пообіцяли показати в Харкові до 20 грудня

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що обраний утретє мером Харкова Геннадій Кернес, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці Charité, прибуде до міста до 20 грудня. Про це Терехов заявив у четвер, 5 листопада, під час пресконференції у Харкові.

За словами харківського віцемера, Кернес візьме участь у першій сесії нової міськради, що згідно з законом має відбутися не пізніше за 20 грудня. "До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо, і їх бути не може", - сказав Терехов на брифінгу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами посадовця, Кернес уже перехворів на COVID-19, і тепер у нього проблема з легенями. Але Терехов запевнив, що міському голові вже краще.

Зниклий мер

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні. Згодом повідомлялося, що стан Кернеса стабільно важкий. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité.

23 вересня "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови. 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19, а 3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними Telegram-каналами, нагадує агенція "Українські новини".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка. На другому місці зі значним відривом - кандидат від "ОПЗЖ", народний депутат Олександр Фельдман - 14,32 відсотка, або понад 46,2 тисячі голосів, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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