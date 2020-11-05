 Зниклий мер: Кернеса пообіцяли показати в Харкові до 20 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

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Новини

Зниклий мер: Кернеса пообіцяли показати в Харкові до 20 грудня

Утретє переобраний мер Харкова Геннадій Кернес прибуде до міста не пізніше 20 грудня, коли має розпочатися перша сесія нової міськради, повідомив його заступник Терехов. Кернеса не бачили з кінця серпня.

Геннадій Кернес (архівне фото)

Геннадій Кернес (архівне фото) не з'являвся на публіці з кінця серпня цього року

Перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що обраний утретє мером Харкова Геннадій Кернес, який нині перебуває на лікуванні в берлінській клініці Charité, прибуде до міста до 20 грудня. Про це Терехов заявив у четвер, 5 листопада, під час пресконференції у Харкові.

За словами харківського віцемера, Кернес візьме участь у першій сесії нової міськради, що згідно з законом має відбутися не пізніше за 20 грудня. "До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо, і їх бути не може", - сказав Терехов на брифінгу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами посадовця, Кернес уже перехворів на COVID-19, і тепер у нього проблема з легенями. Але Терехов запевнив, що міському голові вже краще.

Зниклий мер

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні. Згодом повідомлялося, що стан Кернеса стабільно важкий. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité.

23 вересня "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунув Кернеса кандидатом на посаду міського голови. 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19, а 3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними Telegram-каналами, нагадує агенція "Українські новини".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього градоначальника Геннадія Кернеса. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка. На другому місці зі значним відривом - кандидат від "ОПЗЖ", народний депутат Олександр Фельдман - 14,32 відсотка, або понад 46,2 тисячі голосів, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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