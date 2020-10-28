У Борисполі будуть перевибори: мер міста помер від COVID-19

Мер Борисполя і кандидат на посаду голови Бориспільської об'єднаної територіальної громади на минулих місцевих виборах Анатолій Федорчук помер у середу, 28 жовтня, від викликаної коронавірусом інфекційної хвороби COVID-19.

Про це повідомив секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, передає агентство "Українські новини".

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"Це правда, що він помер. Годину тому", - сказав він.

Перевибори голови Бориспільської ОТГ

У зв'язку зі смертю Федорчука в ОТГ мають відбутися перевибори. "Згідно з чинним законодавством, ми призначимо дату нових виборів. Будуть подані нові кандидати - все почнеться спочатку", - повідомив у середу голова тервиборчкому Євген Александров.

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Він підкреслив, що поки дату перевиборів не визначено. Про неї буде повідомлено найближчим часом.

За даними ЗМІ, за Федорчука, який на цих місцевих виборах представляв партію "Наш край", проголосувало найбільше виборців на виборах голови ОТГ, проте офіційних результатів поки немає. Федорчуку було 60 років. Він народився в Хмельницькій області. Був беззмінним мером Борисполя з 2006 року.