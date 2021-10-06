Венедіктова підписала підозру меру Одеси Труханову

Офіс Генерального прокурора України підозрює мера Одеси Геннадія Труханова у службовій підробці документів - заволодінні земельними ділянками міста при їхньому оформленні як начебто орендованих. Збитки місцевому бюджету від таких оборудок оцінюються у понад 533 мільйона гривень, повідомила у середу, 6 жовтня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Венедіктова підписала п'ять підозр у рамках розслідування кримінального провадження детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Крім Труханова підозрюваними стала низка міських посадовців, зокрема колишній прокурор області, та відомий одеський бізнесмен, імена яких генпрокурорка не назвала.

"На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - написала вона.

Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 мільйони гривень. "Наголошую, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами", - додала Венедіктова.

За її словами, підозри було підписано після аналізу масиву даних, отриманих під час слідчих дій: телефонних перемовин, даних з комп'ютерів, інформації з електронних поштових скриньок.

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Нагадаємо, Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року, на яку востаннє був переобраний восени 2020 року. Напередодні місцевих виборів, улітку 2020 року, детективи НАБУ провели понад 20 обшуків в Одесі у справі про махінації мерії, в якій фігурував Труханов. За даними ЗМІ, крім мера у ній також фігурує його заступник Павло Вугельман, експрокурор Олег Жученко та бізнесмен Володимир Галантерик.