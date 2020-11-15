Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати повторного голосування на виборах міського голови. Згідно з оприлюдненими в вівторок, 17 листопада, підсумками підрахунку голосів, мером став нинішній міський голова Геннадій Труханов, який представляє партію "Довіряй справам".

Читайте також: В Одесі на виборах мера лідирує Геннадій Труханов - екзитпол

"Визнати обраним одеським міським головою … Труханова Геннадія Леонідовича", - зазначено в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Явка у другому турі місцевих виборів становила 24 відсотки - ЦВК

Як повідомила голова комісії, за Труханова у другому турі проголосував 93 921 виборець або 54,28 відсотка тих, хто взяв участь у виборах. За кандидата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Миколу Скорика - 72 974.

Читайте також: Місцеві вибори: у Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі лідирують чинні мери - екзитпол

Раніше Скорик заявляв, що має намір оскаржити в суді результати виборів.

Як повідомлялося, 15 листопада в семи українських містах, у тому числі в Одесі, Херсоні, Луцьку та Сумах, жителі обирали мерів.

Читайте також: Антикорупційний суд закрив провадження щодо мера Одеси Труханова через рішення КСУ