Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком

Згідно з оприлюдненими офіційними даними міськвиборчкому, обрання Геннадія Труханова на пост міського голови Одеси у другому турі підтримало 54,28 відсотка тих, хто прийшов на вибори.
Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати повторного голосування на виборах міського голови. Згідно з оприлюдненими в вівторок, 17 листопада, підсумками підрахунку голосів, мером став нинішній міський голова Геннадій Труханов, який представляє партію "Довіряй справам".
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"Визнати обраним одеським міським головою … Труханова Геннадія Леонідовича", - зазначено в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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Як повідомила голова комісії, за Труханова у другому турі проголосував 93 921 виборець або 54,28 відсотка тих, хто взяв участь у виборах. За кандидата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Миколу Скорика - 72 974.
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Раніше Скорик заявляв, що має намір оскаржити в суді результати виборів.
Як повідомлялося, 15 листопада в семи українських містах, у тому числі в Одесі, Херсоні, Луцьку та Сумах, жителі обирали мерів.
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