 Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

Труханова переобрали мером Одеси - міськвиборчком

Згідно з оприлюдненими офіційними даними міськвиборчкому, обрання Геннадія Труханова на пост міського голови Одеси у другому турі підтримало 54,28 відсотка тих, хто прийшов на вибори.

Геннадій Труханов

Геннадій Труханов (архівне фото)

Одеська міська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати повторного голосування на виборах міського голови. Згідно з оприлюдненими в вівторок, 17 листопада, підсумками підрахунку голосів, мером став нинішній міський голова Геннадій Труханов, який представляє партію "Довіряй справам".

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"Визнати обраним одеським міським головою … Труханова Геннадія Леонідовича", - зазначено в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомила голова комісії, за Труханова у другому турі проголосував 93 921 виборець або 54,28 відсотка тих, хто взяв участь у виборах. За кандидата від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Миколу Скорика - 72 974.

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Раніше Скорик заявляв, що має намір оскаржити в суді результати виборів.

Як повідомлялося, 15 листопада в семи українських містах, у тому числі в Одесі, Херсоні, Луцьку та Сумах, жителі обирали мерів.

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