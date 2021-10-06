Суд визначив меру Одеси Геннадію Труханову заставу у 30,8 млн гривень

Вищий антикорупційний суд України у понеділок, 11 жовтня, відхилив клопотання Спеціалізованної антикорупційної прокуратури (САП) про взяття міського голову Одеси Геннадія Труханова під варту з можливістю внесення застави у 120 мільйонів гривень. За рішенням судді Оксани Олійник, Труханов лишиться на свободі з заставою 30,8 мільйона гривень та під особистим зобов'язанням з'являтися на виклик суду та слідства. Також Труханов має відмовитись від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками та здати закордонні паспорти. Заставу мер Одеси має внести протягом п'яти днів.

Після завершення судового засідання Труханов заявив DW, що оскаржуватиме рішення суду. "Таких грошей у мене немає, думаю зараз, що робити, якщо заставу не скасують", - зазначив він. Мер Одеси також не хоче відмовлятись від службових закордонних поїздок. Водночас представник прокуратури зазначив у коментарі DW, що рішення про можливе оскарження ухвалюватиметься після отримання повного тексту судового рішення.

Кількома днями раніше САП оголосила мерові Одеси нову, вже третю підозру - у сприянні злочинній організації та зловживанні службовим становищем під час відведення землі під забудову у 2017-2018 роках. Збитки місцевому бюджету від таких оборудок оцінюються у понад 533 мільйона гривень. Разом із міським головою Одеси у справі, за даними ЗМІ, фігурують інші чиновники міськради, експрокурор Одеської області Олег Жученко та одеський бізнесмен Володимир Галантерник.

Нагадаємо, Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року, на яку востаннє був переобраний восени 2020 року. Перед місцевими виборами, улітку 2020 року, детективи НАБУ провели понад 20 обшуків в Одесі у справі про махінації мерії, в якій фігурував Труханов.