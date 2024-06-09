Росія вдарила КАБом по приватному сектору Харкова

Російська армія у неділю, 9 червня, вдарила керованою авіабомбою (КАБ) по приватному сектору Харкова, про що повідомили голова обласної війської адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За уточненими даними, окупанти вдарили по відкритій території між приватними будинками. Пошкоджено приватні будинки та авто", - повідомив голова ОВА у Telegram.

За словами Синєгубова, внаслідок удару виникла пожежа, обійшлося без постраждалих.

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Обстріл Херсонщини, Дніпропетровщини та Полтавщини

Цього ж дня російська армія обстріляла Олександрівку Станіславської громади, про що повідомила Херсонська ОВА.

"Внаслідок обстрілу постраждала 53-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Лікарі надали допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Також у ЗМІ та Telegram-каналах повідомлялось про вибух у Миргороді на Полтавщині, перед яким Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу для міста.

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Своєю чергою, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про удар росіян дронами-камікадзе.

"На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день. 15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії. Серед понівеченого у самому Нікополі 2 інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель. Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач", - зазначив він у Telegram.

Також Лисак повідомив про удари по Червоногригорівській та Мирівській громадам, де пошкоджень зазнали продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда та шість сонячних панелей.