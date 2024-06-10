Росія ударила кількома КАБами по Харкову: люди під завалами

Російська армія 10 червня вдарила кількома КАБами по Харкову, а також обстріляла Херсон та Нікополь.

Російська армія ввечері понеділка, 10 червня, вдарила, за попередніми даними, трьома керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов голова обласної війської адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа (...) На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди", - написав він у Telegram.

За даними голови обласної війської адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, внаслідок ударів у Харкові шестеро постраждалих.

У Херсоні поранено 102-річну жінку

Міністерство внутрішніх справ України у понеділок повідомило про обстріл росіянами середмістя Херсона, внаслідок чого поранення дістала 102-річна жінка.

"Херсон. Сьогодні вдень російські війська вкотре обстріляли місто, поранення отримала 102-річна жінка. Патрульні негайно вирушили на допомогу, тоді окупанти здійснили повторний удар", - ідеться в повідомленні міністерства в Telegram-каналі.

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Нікополь атакували дроном - поранено чоловіка

У місті Нікополь на Дніпропетровщині через атаку ворожого дрона постраждав 45-річний чоловік, повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "У Нікополі через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення. Пацієнту надали медичну допомогу. Надалі лікуватиметься амбулаторно", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 червня російська армія вдарила керованою авіабомбою по приватному сектору Харкова, а також обстріляла цивільні об'єкти Херсонщини, Дніпропетровщини й Потавщини.