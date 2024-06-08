Bloomberg: У Росії скорочуються можливості для прориву

Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході Харківщини, схоже, зайшла в глухий кут, так і не досягнувши поставленої Путіним мети - створення буферної зони, пише агентство Bloomberg.

На тлі отримання Києвом нових озброєнь від США та європейських союзників у Росії звужується вікно можливостей для військового прориву в Україні, пише у суботу, 8 червня, агентство Bloomberg. "Завдяки тому, що адміністрація президента США Джо Байдена поспішила відправити американську зброю в Україну, після того, як Конгрес у квітні нарешті схвалив виділення допомоги на 61 мільярд доларів, баланс сил починає змінюватися", - йдеться у публікації.

"Військова допомога США змінила ситуацію"

"Зброя, що надходить на поле бою у великій кількості в останні кілька днів і тижнів, змінила ситуацію", - цитує Bloomberg радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, сказані ним 4 червня на борту президентського літака Air Force One. Салліван був у складі делегації США, яка відвідала Францію під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

"Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході Харківської області України, схоже, зайшла в глухий кут, так і не досягнувши поставленої Путіним мети - створення буферної зони вздовж кордону", - вказують журналісти, посилаючись на твердження української сторони, що Збройні сили України (ЗСУ) завдають російським військам "дуже великі втрати" у боях біля міста Вовчанськ.

Після взяття стратегічно важливого міста Авдіївка у лютому Росії за місяці боїв вдалося лише несуттєво просунутися ціною великих втрат, зазначає агентство. Так, російські війська вже кілька тижнів намагаються взяти Часів Яр на сході Донецької області, нагадує агентство.

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Стратегія "дуже дорога та кривава для самої російської армії"

Аналогічно описує ситуацію глава розташованого в Москві Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов. За його словами, стратегія Росії, спрямована на виснаження сил України, є "дуже дорогою і кривавою для самої російської армії". "Вона може призвести до надмірного виснаження сил на російській стороні, що своєю чергою дасть українцям шанс для контрнаступу", - вважає Пухов.

Схожу оцінку висловив у розмові з Bloomberg старший науковий співробітник з питань сухопутних воєн Лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі. "Перспективи досягнення Росією перемоги цього року значно зменшилися внаслідок відновлення поставок зброї та допомоги, - зазначив він. - У Росії може бути найбільша кількість солдатів, але багато з їх першокласних бронемашин були знищені і знадобляться роки, щоб відновити армію до рівня 2022 року".