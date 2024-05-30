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Сирський: РФ нарощує своє військо на Харківському напрямку

Дмитро Шварц
30 травня 2024 р.

РФ і далі нарощує угруповання своїх військ на Харківському напрямку, втім цього недостатньо для прориву української оборони, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

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Олександр Сирський
Головком Олександр Сирський розповів про ситуацію на ХарківщиніФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання своїх військ на Харківському напрямку, втім цього недостатньо для прориву української оборони. Про це у дописі у Facebook у четвер, 30 травня, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, який побував у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківщині.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - заявив він

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Також Сирський вказав на те, що своєчасне перекидання резервів на загрозливі напрямки ускладнило дії росіянам, а створення резерву боєприпасів забезпечило зниження їхніх наступальних можливостей.

Сирський: Війська РФ вдаються до тактики ураження артилерією та КАБами

Зараз, за його словами, російські військові використовують тактику ураження позицій ЗСУ артилерією та керованими авіабомбами (КАБ), тому першочерговим завданням для Сил оборони є знищення літаків-носіїв КАБів, розвідувальних безпілотників та корегувальників вогню, а також посилення захисту за допомогою систем радіоелектронної боротьб (РЕБ), маскування та використання макетів.

"Проблем стало помітно менше у зв'язку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника", - додав Сирський.

Бої за Вовчанськ: що відбувається на Харківщині

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