Сирський: Росія розтягла лінію фронту на 70 км

Війська РФ розпочали наступ на Харківщині значно раніше запланованого терміну, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Їхня мета полягала у тому, аби змусити ЗСУ задіяти резервні сили.

Російські війська за допомогою наступу на Харківщині розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у п'ятницю, 17 травня.

За його словами, таким чином РФ намагалася змусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля російські війська зосередили на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська з подальшим виходом до селища Білий Колодязь і розгортанням наступу в тил ЗСУ, продовжив Сирський.

Війська РФ почали наступ раніше, ніж планували - Сирський

Для цього, за даними головнокомандувача ЗСУ, РФ створила і значно посилила оперативно-тактичне угруповання військ "Север", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - наголосив Сирський.

Він повідомив, що останніми днями працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині, а також відвідав всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Наразі Сили оборони України мають не допустити подальшого просування військ РФ, утримуючи займані рубежі та позиції, завдати військам РФ максимальних втрат, а також створити умови для розгрому за допомогою атак у фланг і тил із різних напрямків, додав Сирський.

За його словами, також українським силам важливо максимально ефективно використовувати перевагу в ударних БпЛА в поєднанні з використанням засобів радіоелектронної боротьби та вогнем артилерії.

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