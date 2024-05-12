Сирський: На Харківщині суттєве загострення, жорсткі бої

Запеклі бої з російськими окупантами ідуть на кількох напрямках, а ситуація там дуже динамічно змінюється, каже головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті залишається загостреною - окупаційні війська Росії наступають на декількох напрямках, намагаючись просунутися вглиб української території, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у неділю, 12 травня.

"Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", - запевнив він.

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Загострення на Харківщині

Сирський підтвердив загострення ситуації в Харківській області цього тижня. За його словами, там тривають бої у районах вздовж державного кордону з Росією.

"Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", - написав головком у соціальних мережах.

На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках також тривають гарячі бої, а ситуація там дуже динамічно змінюється: "В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення".

На Краматорському напрямку війська РФ не полишають спроб захопити Часів Яр - продовжують наступ східніше міста. За словами Сирського, росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

Головком запевнив, що попри складну ситуацію на фронті, проводиться ротація підрозділів для відпочинку військових і відновлення боєздатності бригад.

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