Синєгубов: У Вовчанську - бої, лінія фронту стабілізована

Силам оборони України вдалося стабілізувати лінію фронту на Харківщині, повідомив голова ХОВА Синєгубов. Водночас у Вовчанську бої точаться "ледь не за кожну вулицю", додав він.

Лінія фронту на Вовчанському напрямку на півночі Харківської областістабілізована. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у понеділок, 20 травня, в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація на Вовчанському напрямку: лінія фронту на півночі області - стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську - протистояння йде ледь не за кожну вулицю", - написав він згодом у своєму Telegram-каналі . Крім того, посадовець наголосив, що "завдяки ефективним діям Сил оборони план щодо швидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні повідомив, що 20 травня кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку зросла до чотирьох. "Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована", - йдеться в зведенні.

Зеленський наголошує на важливості посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив, що обговорив ситуацію на фронті, у тому числі й на Донеччині та Харківщині, з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. "Всюди зберігаємо контроль", - запевнив Зеленський.

Водночас він виокремив проблему активного застосування російською авіацією керованих авіабомб проти українських оборонців, зокрема, в районах міста Часів Яр і на Покровському напрямку на Донеччині, в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях, де тривають бої. "Це знову й знову повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад. А також це стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки. На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світові досі не вистачає", - констатував Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента .