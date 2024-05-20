Зеленський: Кожне рішення Заходу запізнюється на рік

Західні партнери занадто повільно ухвалюють рішення щодо надання допомоги Україні, заявив Зеленський в інтерв'ю Reuters. За його словами, ключові рішення запізнюються приблизно на рік.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що західні союзники занадто повільно ухвалюють ключові рішення щодо військової підтримки України. Таку думку Зеленський висловив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters, оприлюдненому у понеділок, 20 травня.

"Кожне рішення, до якого ми, а потім усі разом, доходимо запізнюється приблизно на рік", - сказав він. Натомість на погляд Зеленського, західні партнери мають активніше долучатися до протидії російській агресії в Україні.

Що Зеленський очікує від Заходу

Окремі дії Заходу щодо надання допомоги Україні, зокрема систем протиповітряної оборони, як-от ЗРК Patriot, відбуваються, на думку Зеленського, як "один великий крок уперед, але перед цим - два кроки назад".

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На тлі цього глава української держави запропонував шляхи, якими союзники могли б значно більше допомогти Україні - зокрема, безпосередньо збивати російські ракети над українською територією за певних обставин. "Росіяни використовують 300 літаків на території України, - сказав він. - Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі". Тут Зеленський мав на увазі західні винищувачі F-16, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть застосовані в бою, уточнює Reuters.

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"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд ... повернемось до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря ... збивайте цілі, захищайте цивільне населення", - закликав український лідер. "Чи можуть вони це зробити? Я переконаний, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - вважає він.

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Київ наполягає на праві бити західною зброєю по території РФ

Український лідер також повідомив, що Київ веде переговори зі своїми західними партнерами щодо того, щоб вони погодилися, аби Україна використовувала їхню зброю для ударів по російській військовій техніці на російсько-українському кордоні і далі вглиб території Росії. "Поки що нічого (щодо цього. - Ред.) позитивного немає", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати вкотре дали зрозуміти, що вони вситупають проти того, щоб Збройні сили України застосовували передані Вашингтоном далекобійні системи - насамперед ракети - для ударів по об’єктах на міжнародно визнаній території РФ.