Потреби України у ППО закриті лише на чверть - Зеленський

В інтерв'ю AFP Володимир Зеленський говорив про нестачу ППО, бойовий дух ЗСУ, заборону Заходу бити по цілях в Росії, наступ РФ під Харковом, "олімпійське перемир'я" та участь КНР у саміті миру.

Потреби України у системах протиповітряної оборони закриті лише на чверть. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому в суботу, 18 травня. Крім того, країні необхідні 120-130 сучасних бойових літаків, щоб подолати перевагу Росії в повітрі, додав український лідер, навівши як приклад багатофункціональні винищувачі F-16.

Про бойовий дух військ

При цьому Зеленський вказав на нестачу військових та наявність проблем із бойовим духом Збройних сил України. "Нам потрібно укомплектувати резерви", - заявив він. Серед наявних бригад "значна частина є порожніми", пояснив український лідер. "Нам потрібно зробити це, щоб у хлопців була нормальна ротація. Тоді їхній бойовий дух покращиться", - додав глава держави. В Україні 18 травня у повному обсязі набув чинності закон про посилення мобілізації.

Про "найбільшу перевагу" для РФ

Водночас, Зеленський розкритикував позицію західних країн, які забороняють використовувати поставлене ними озброєння для ударів по території Росії. Подібна ситуація є "найбільшою перевагою" для РФ, вважає він. "Ми перебуваємо в абсурдній ситуації, коли Захід боїться, що Росія програє війну. І він не хоче, щоб Україна її програла", - наголосив президент.

"Зрозуміло, ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим для нас миром. Зрозуміло, Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якнайшвидше", - додав Зеленський.

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Обстановка у Харківській області - контрольована

Президент не обійшов стороною наступ Росії у Харківській області. На думку українського лідера, це може бути першою хвилею атак Збройних сил РФ. Російські війська просунулися вглиб від кордону "на п'ять-десять кілометрів", перш ніж їх було зупинено українською армією, пояснив він.

Ситуація в регіоні є "контрольованою", але "не стабілізованою", додав Зеленський. На його думку, сили РФ мають намір атакувати Харків, навіть розуміючи, що це буде "дуже важко". При цьому президент РФ Володимир Путін стверджує, що російська армія "на сьогоднішній день" не планує брати Харків, а намагається створити "санітарну зону" на прикордонних з Білгородською територіями.

Київ - проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку противнику

Крім того, український президент скептично відгукнувся на пропозицію президента Франції Еммануeля Макрона про перемир'я на час літніх Олімпійських ігор у Парижі. "По-перше, ми не віримо Путіну. По-друге, він не виведе війська. По-третє, хто може гарантувати, що Росія не скористається цим часом для вводу своїх сил на нашу територію?", - пояснив Зеленський. "Ми виступаємо проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку ворогові", - наголосив глава української держави.

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Про Китай та саміт світу у Швейцарії

При цьому Зеленський висловив зацікавленість в участі Китаю у найближчому саміті миру по Україні. Для КНР можливий програш Росії у війні означатиме "перемогу Заходу", а Пекін "хоче знайти баланс між ними", зазначив український лідер. "Ось чому я хотів би, щоб Китай взяв участь" у конференції 15-16 червня у Швейцарії, пояснив співрозмовник агентства. Участь у заході глобальних гравців, подібних до КНР, важлива, оскільки вони здатні впливати на Москву, вважає український президент.