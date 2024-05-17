Новий закон про мобілізацію набув чинності: що змінюється

Всі військовозобов'язані віком 18-60 років до 16 липня включно мають оновити свої облікові дані. Це можна буде зробити і онлайн - у новому застосунку "Резерв+".

В Україні в суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію.

Протягом 60 днів (до 16 липня включно) всі військовозобов'язані віком 18-60 років мають оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Це можна буде зробити в територіальних центрах комплектування (ТЦК), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті у мобільному додатку.

У міністерстві оборони України запевняють, що під час оновлення даних направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) видаватися не буде. "Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом", - зазначили у міністерстві.

Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медичний огляд.

Чоловіки повинні будуть носити при собі військово-облікові документи.

"Військовий облік у смартфоні"

Від сьогодні буде доступний для завантаження через App Store та Google Play Market застосунок "Резерв+". Через нього можна буде оновити військово-облікові дані, отримати доступ до інформації в електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

З 18 червня у "Резерв+" також з'явиться можливість сформувати QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть отримати інформацію про статус людини, як військовозобов'язаного.

У міністерстві закордонних справ називають це електронним військово-обліковим документом, і попереджають, що лише з ним чоловіки за кордоном зможуть отримати консульські послуги з 18 червня.

Посилення штрафів за ухилення від мобілізації

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав низку законів, що безпосередньо пов'язані з мобілізацією.

Зокрема, він схвалив закон про посилення відповідальності за порушення мобілізації. Відтепер штрафи за порушення правил військового обліку в особливий період становитимуть 17 тисяч - 22,5 тисячі гривень. Штрафи за порушення законодавства про оборону та мобілізацію під час воєнного стану - від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.

Також президент підписав закон про доступ певних категорій засуджених до військової служби. Згідно з ним, мобілізуватися зможуть засуджені за нетяжкі злочини. Засуджені за тяжкі злочини (вбивство, зґвалтування, корупція в особливо великих розмірах тощо) не матимуть такої змоги.

На початку травня набув чинності закон, яким скасований статус "обмежено придатний до військової служби". До 4 лютого 2025 року військовозобов'язані, які його мають, муситимуть пройти ВЛК, щоб отримати новий статус - "придатний" або "не придатний".

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