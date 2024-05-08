Рада схвалила мобілізацію певних категорій засуджених

Верховна Рада України у другому читанні схвалила законопроєкт про мобілізацію певнх категорій засуджених. Водночас, Рада заблокувала таку можливість для топ-корупціонерів та засуджених за тяжкі злочини.

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №11079-1, який передбачає доступ певних категорій засуджених до військової служби. Про це у середу, 8 травня, повідомив нардеп від фракції "Європейської солідарності" та один з ініціаторів документу Олексій Гончаренко.

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За його словами, засуджені за нетяжкі злочини мають отримати можливість воювати для захисту України від повномасштабної агресії РФ. "Я є співавтором цього законопроєкту. І я давно відстоював позицію, щоб увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї батьківщини і реєстрував відповідний законопроєкт. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть", - написав Гончаренко у Telegram.

Мобілізуватися не зможуть топ-корупціонери і засуджені за тяжкі злочини

Як вказав народний депутат від фракції "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкт у другому читанні підтримали 279 депутатів. Після першого читання з нього частково прибрали корупційні ризики, на яких наголошував антикорупційний комітет. "Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", - зазначив Железняк у своєму Telegram.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська розповідав, що на прохання військових із законопроєкту виключена можливість мобілізації засуджених, які порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку і злочини проти державності.

Малюська наголосив, що "є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" і захищати країну. Водночас він додав, що не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до своїх підрозділів.