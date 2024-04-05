Зменшення віку призову: ТЦК починають викликати 25-річних

Зменшення віку призову: ТЦК починають викликати 25-річних5 квітня 2024 р.
До територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) почнуть викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку, для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та взяття на облік як військовозобов'язаних. Про це повідомив генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в п'ятницю, 5 квітня.
Це обумовлено набранням 4 квітня чинності закону про зменшення граничного віку проходження строкової військової служби з 27 до 25 років.
У генштабі також нагадали, що законопроєкт про мобілізацію, який знаходиться на розгляді Верховної Ради, передбачає скасування строкової служби та введення замість неї базової військової служби і базової загальновійськової підготовки. Згідно з запропонованими нормами, призовники зможуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення 24-річного віку.
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Зі ЗСУ і Держспецтрансслужби демобілізують 7 тис. строковиків
Також у генштабі повідомили, що згідно з указом президента про демобілізацію строковиків, протягом квітня-травня з ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту підлягають звільненню в запас близько 7 тисяч людей.
Скільки строковиків демобілізують з інших військових формувань, в генштабі не уточнили. Раніше про те, що звільнення строковиків у запас уже розпочалося повідомляла, зокрема, Державна прикордонна служба.