Е-кабінет військовозобов'язаних запрацює влітку - міноборони

Строки початку роботи електронного кабінету військовозобов'язаних зсуваються на літо. Раніше міноборони анонсувало його запуск навесні.

Міністерство оборони України розраховує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку цього року. Про це повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону в четвер, 4 квітня.

За її словами, електронний кабінет буде створений для кожного військовозобов'язаного, однак людина сама ухвалюватиме рішення щодо роботи з ним. "Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки", - сказала посадовиця.

Водночас Черногоренко зазначила, що єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" уже працює і наповнюється даними з інших державних реєстрів.

"Реєстр міністерство оборони наповнило, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами, зокрема: Державною податковою службою, Державною реєстрацією актів цивільного стану, Державною судовою адміністрацією, міністерством освіти і науки, Державною міграційною службою", - повідомила вона.

За словами чиновниці, запуск е-кабінету дасть можливість військовозобов'язаним актуалізувати свої дані, в тому числі виправляти помилки, наявні в реєстрі, без необхідності звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Зазначимо, що в січні, коли відповідний закон уже був ухвалений Верховною Радою, Черногоренко прогнозувала запуск е-кабінету військовозобов'язаного "на початку другого кварталу", тобто у квітні.

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Повістки в е-кабінеті поки не передбачені

Напередодні, коментуючи підписання цього закону президентом Володимиром Зеленським, Черногоренко зауважила, що саме в цьому документі не передбачено норм про вручення електронних повісток.

Водночас доопрацьований Кабінетом Міністрів законопроєкт про мобілізацію, який досі знаходиться на розгляді Ради, зобов'язує громадян реєструвати е-кабінет військовозобов'язаного і передбачає можливість надсилаання електронних повістоку нього. Днем вручення е-повістки вважатиметься день отримання військкоматом повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника.

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