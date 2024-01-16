В Україні створять е-реєстр військовозобов'язаних

Верховна Рада України у вівторок, 16 січня, ухвалила закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. Відповідна інформація міститься на сайті українського парламенту . Закон ще має підписати президент України.

Закон передбачає передачу міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, що містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, міністерств охорони здоров'я, юстиції, внутрішніх справ, а також Державної міграційної служби та інших відомств.

Читайте також: Замість вдосконалення мобілізації "політичний футбол"

Зокрема, військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Для військовозобов'язаних будуть створені електронні кабінети, в яких міститиметься відповідна інформація.

Також цей нормативний акт покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій в електронному вигляді за наявності необхідних даних в системі.

Міністерство оборони наголошувало, що такий закон є "критично важливим для обороноздатності України", адже реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню потрібних даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.