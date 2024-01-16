  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

В Україні створять е-реєстр військовозобов'язаних

Олена Перепадя
16 січня 2024 р.

Закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних ухвалила Верховна Рада України.

https://p.dw.com/p/4bJyI
Влада України вже не вперше намагається покращити показники мобілізації в країні
В Україні вже не один тиждень не вщухають дискусії навколо питання про посилення мобілізаціїФото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Верховна Рада України у вівторок, 16 січня, ухвалила закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. Відповідна інформація міститься на сайті українського парламенту. Закон ще має підписати президент України.

Закон передбачає передачу міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, що містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, міністерств охорони здоров'я, юстиції, внутрішніх справ, а також Державної міграційної служби та інших відомств.

Читайте також: Замість вдосконалення мобілізації "політичний футбол"

Зокрема, військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Для військовозобов'язаних будуть створені електронні кабінети, в яких міститиметься відповідна інформація. 

Також цей нормативний акт покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій в електронному вигляді за наявності необхідних даних в системі. 

Міністерство оборони наголошувало, що такий закон є "критично важливим для обороноздатності України", адже реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню потрібних даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. 

Посилення мобілізації: як реагують українці?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

itd.rada.gov.ua