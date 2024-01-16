В Україні створять е-реєстр військовозобов'язаних

В Україні створять е-реєстр військовозобов'язаних16 січня 2024 р.
Верховна Рада України у вівторок, 16 січня, ухвалила закон про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій. Відповідна інформація міститься на сайті українського парламенту. Закон ще має підписати президент України.
Закон передбачає передачу міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, що містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, міністерств охорони здоров'я, юстиції, внутрішніх справ, а також Державної міграційної служби та інших відомств.
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Зокрема, військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Для військовозобов'язаних будуть створені електронні кабінети, в яких міститиметься відповідна інформація.
Також цей нормативний акт покликаний спростити отримання статусу учасника бойових дій в електронному вигляді за наявності необхідних даних в системі.
Міністерство оборони наголошувало, що такий закон є "критично важливим для обороноздатності України", адже реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню потрібних даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.