Міноборони планує запустити е-кабінет призовників навесні

Електронний кабінет військовозобов'язаного почне діяти вже в квітні, повідомили в міністерстві оборони України.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного вже навесні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 19 січня.

"Ми плануємо на початку другого кварталу (квітень. - Ред.) запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий", - цитує її "АрміяInform".

За її словами, запровадження е-кабінету дасть можливість військовозобов'язаним актуалізувати свої дані без прибуття в територіальний центр комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат).

Також Чорногоренко зазначила, що ухвалений Верховною Радою закон про цифровізацію армії вдосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі "Оберіг". Це, за словами заступниці міністра, дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою "без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій". "Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", - зауважила вона.

"Реєстр не буде розміщуватися за кордоном"

Водночас Чорногоренко наголосила, що реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він уже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації", - уточнила вона.

Також, за словами заступниці міністра, буде впроваджена можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

Зазначимо, що закон, покликаний запустити повноцінний електронний реєстр військовозобов'язаних, парламент ухвалив 16 січня. Для набрання чинності його ще має підписати президент України Володимир Зеленський.

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