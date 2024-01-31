Мобілізація: повістки в е-кабінеті призовника й арешт коштів

Внесений Кабміном законопроєкт про мобілізацію зобов'язує до створення електронного кабінету призовника, передбачає можливість надсилати туди повістки, а також дозволяє арешт судом коштів ухилянтів.

Доопрацьований Кабінетом міністрів України законопроєкт про мобілізацію зобов'язує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Це дозволить надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомату) напряму в електронний кабінет. Водночас документ не виключає вручення повістки під розписку.

Днем вручення електронної повістки вважатиметься день отримання ТЦК повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника. У разі, якщо вона з'явилася в е-кабінеті після 17-ї години, то вважатиметься врученою в робочий день, наступний після відправлення.

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Обов'язкова звірка облікових даних - навіть за кордоном

Оновлений законопроєкт пропонує зобов'язати військовозобов'язаних пройти звірку облікових даних упродовж 60 днів після набуття чинності.

Відбути звірку можна буде в е-кабінеті без прибуття до ТЦК незалежно від місця перебування, самостійно звірити у військкоматі або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для тих, хто перебуває за кордоном, альтернативно це можна буде зробити за допомогою повідомлення на офіційну електронну адресу або номер телефону, зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

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Покарання ухилянтів через суд - арештом коштів

Щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації, планують вживати заходів впливу.

Спочатку їх попереджатимуть у разі неявки до ТЦК. Попередження надходитимуть електронним повідомленням або поштою рекомендаційним листом. Після отримання вимоги надаватимуться 10 календарних днів, щоб з'явитися у військкомат. Якщо громадяни нехтуватимуть і цим, передбачена процедура ухвалення судових рішень та їхнього примусового виконання.

Покарання передбачають, зокрема, тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами, арешт коштів та інших цінностей на рахунках та на зберіганні в банках й інших фінансових установах, або на електронні гроші на е-гаманцях.

За громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.

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