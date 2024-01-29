Зеленський про вуличні затримання ТЦК: Це неправильно

Президент назвав неправильним, коли українців хапають на вулицях і силою доставляють у ТЦК і СП. Міністр оборони розповів про незаплановані перевірки військкоматів у регіонах - фіксують багато порушень.

Президент України Володимир Зеленський назвав неправильними дії, коли чоловіків "відловлюють" на вулицях і силою доставляють до територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкоматів). Про це він сказав в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD, опублікованому в понеділок, 29 січня.

"Так, є випадки, і дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Так, такі випадки є. Чи це правильно? Абсолютно ні. Вони не повинні цього робити. Тому я й попросив наших військових і депутатів, коли вони будуть готувати законопроєкт (про мобілізацію. - Ред.), щоб не було шансів ходити по вулицях", - сказав він.

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За словами Зеленського, сьогодні є "можливості застосування діджитал-формату тощо".

"Ми живемо в час цифровізації, тим більше, ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес - і під час пандемії, і під час війни", - сказав він, додавши, що не є проблемою "вирішити це питання сучасно".

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Міноборони: В регіонах у ТЦК фіксують багато порушень

Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення незапланованих перевірок ТЦК у регіонах.

"Фіксуємо багато порушень. Команда міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - зазначив він у дописі у Facebook .

Нагадаємо, що влітку 2023 року після низки корупційних скандалів у ТЦК провели сотні обшуків, відкрили понад сотню кримінальних проваджень та оголосили десятки підозр, а Зеленський звільнив усіх обласних військкомів.

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