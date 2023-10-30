Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск "смарт-мобілізації".

"Ми хочемо запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли - це навіть не про мобілізацію - людина сама собі обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно", - сказав він в інтерв'ю "РБК-Україна", оприлюдненому в понеділок, 30 жовтня.

За словами Федорова, проєкт почнуть тестувати за один-два місяці з набору операторів дронів. "Людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів і тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в роту ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе", - розповів міністр.

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Повісток у "Дії" не буде

Після тестування проєкту, збору та аналізу даних про кількість самостійно мобілізованих, їхній відбір, умови служби та ефективність на посаді, будуть запроваджувати набори на інші спеціалізації. "Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію", - сказав Федоров і додав, що до військкомату йти не треба буде.

Він припускає, що в такому разі у мобілізованих буде інша якість мотивації. "Я сподіваюся, що ми вирішимо всі нормативно-правові проблеми, які є, подолаємо бар'єри і зможемо побудувати такий новий шлях і відтестувати, наскільки це працює ефективно", - сказав міністр.

Водночас Федоров запевнив, що видачі повісток у "Дії" не буде, а інформація про ймовірність блокування банківських рахунків у разі проблем з військкоматом - фейк, адже це неможливо законодавчо.

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