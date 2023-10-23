Військкоми незаконно збагатилися на понад 255 млн грн - НАЗК

Моніторинг НАЗК виявив за пів року у керівного складу військкоматів фактів незаконного збагачення на понад чверть мільярда гривень. У "лідерах" - військкоми Одещини.

Моніторинг способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомати) виявив необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на 255 мільйонів 629 тисяч гривень.

"Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів", - повідомило у понеділок, 23 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке проводило моніторинг.

Лідери незаконного збагачення - в Одеському обласному ТЦК

НАЗК нагадує, що незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень стало підставою для підозри колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову.

Крім того, щодо його заступника Дениса Галушка моніторинг виявив ознаки незаконного збагачення на понад 14 мільйонів гривень. "Його близькі особи - дружина, мати, теща і син - стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел", - повідомили в НАЗК.

Також моніторинг засвідчив ознаки незаконного збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на майже 47 мільйонів гривень.

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Не змогли довести законність походження коштів на придбання рухомого та нерухомого майна на 8,5 мільйона гривень і близькі родичі керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала.

НАЗК встановило і різницю на понад 1,8 мільйона гривень між вартістю набутого майна та законними доходами родини заступника начальника Полтавського обласного ТЦК. За такою ж схемою порушення виявлені і при моніторингу начальника Самбірського районного ТЦК Львівської області - його збагачення сягнуло 4,4 мільйона гривень.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що однією з найпоширеніших корупційних практик, є отримання воєнкомами неправомірної вигоди за надання військовозобов'язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

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