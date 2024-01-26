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Рада розгляне посилення мобілізації через тиждень

Євгенія Наконечна
26 січня 2024 р.

Український парламент розгляне доопрацьований урядом законопроєкт про мобілізацію 6 лютого. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив "спецпроцедуру".

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Парламент України
Верховна Рада УкраїниФото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Доопрацьований законопроєкт про мобілізацію Кабінет міністрів України має надати Верховній Раді в п'ятницю, 26 січня, повідомив голова провладної парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, народні депутати планують розглянути документ на засіданні 6 лютого. 

"6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому", - сказав він під час панельної дискусії в рамках проєкту видання LB

Арахамія прогнозує, що принаймні дві опозиційні фракції не дадуть проголосувати законопроєкт одразу в цілому. "Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень - 13 чи 14 лютого - проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд вніс у Раду законопроєкт про посилення мобілізації 26 грудня 2023 року, а 11 січня відкликав документ для доопрацювання, зокрема через претензії до антиконституційності низки положень.

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