Повістки у спортзалах: у ТЦК наполягають на законності

Вручення повісток у спортивних залах Закарпаття відбувається у відповідності до законів, наголошують в ТЦК. Там також нагадують про відповідальність за ухиляння і перешкоджання роздачі повісток.

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомат) у п'ятницю, 8 грудня, наголосив, що його працівники вручають повістки у спортивних та інших закладах регіону в межах чинного законодавства.

"На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями Збройних сил України (ЗСУ), які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога", - йдеться у дописі ТЦК на Facebook.

Там також зауважили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу спрямують на фронт. "Ні! Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися", - зазначили в центрі.

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У ТЦК також підкреслили, що низка військових спеціальностей не передбачає безпосередню участь у бойових діях, але є "важливими для підтримки фронту". Там пропонують українцям ознайомитися з переліком таких спеціальностей на сайті ЗСУ.

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Водночас у центрі нагадали про кримінальну відповідальність за ухилення та перешкоджання у видачі повісток, а на порушення з боку працівників ТЦК запропонували скаржитися на гарячу лінію.

"Просимо також зрозуміти, що в ЗСУ у першу чергу - люди, у тому числі ваші знайомі, друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення", - зауважили в ТЦК.

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Повістки у спортзалах

Цього тижня користувачі соціальних мереж неодноразово повідомляли про візити представників ТЦК до спортзалів і видачу повісток як відвідувачам, так і тренерам.

Вперше інформація про такі випадки надійшла з Ужгорода, але невдовзі ЗМІ повідомили про подібні "рейди" у Києві, Львові, Дніпрі та інших містах.

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